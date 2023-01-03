Польща попросила ООН допомогти домогтися виплати репарацій від Німеччини, — МЗС

За словами заступника голови польського МЗС Аркадіуша Мулярчика, Польща направила понад 50 дипломатичних нот до країн ЄС, Ради Європи та НАТО, щоб привернути увагу до цього питання.

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Польща звернулася до ООН із проханням допомогти у розгляді питання про виплату репарацій. Про це заявив заступник міністра закордонних справ країни Аркадіуш Мулярчик, який також обіймає посаду уповноваженого уряду з питань репарацій. Про це повідомляє PAP.

"Ми направили понад 50 нот до країн Євросоюзу, Ради Європи та НАТО, щоб це питання було відоме у нашому культурно-цивілізаційному колі, серед наших союзників", — пояснив дипломат.

За його словами, польська сторона намагається створити платформу для діалогу.

Наприкінці минулого року Аркадіуш Мулярчик заявляв, що Польща звернулася до Ради Європи з проханням допомогти домогтися від Німеччини виплати репарацій.

Відповідно до резолюції Польського Сейму від 14 вересня, Польща закликає Німеччину взяти на себе відповідальність за шкоду, завдану країні під час Другої світової, та відшкодувати її. Польська сторона оцінює збитки понад 6,2 трлн злотих (понад 1,5 трлн доларів).

Позиція Німеччини

Влада Німеччини, зі свого боку, заявляє, що не має наміру виплачувати репарації Польщі за Другу Світову війну, посилаючись на рішення 1953 року, коли польське керівництво відмовилося від претензій до НДР.

Згідно з новими даними про звірства нацистів, у Польщі загинуло 5,3 млн осіб за час війни, 2,1 млн депортовано до трудових таборів, ще 590 тис. поляків покалічено під час псевдонаукових експериментів.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ не вестиме переговори з Україною щодо "формули миру". Таку заяву зробив голова МЗС РФ Сергій Лавров. Москва не планує виводу військ з окупованих територій України, а також виплачувати репарації, пояснив дипломат.