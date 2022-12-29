"Откровенные русофобы": РФ не будет вести переговоры с Украиной по "формуле мира", — Лавров

Глава МИД России заявил, что Москва не намерена выводить свои войска из оккупированных территорий Украины и выплачивать репарации, чего требуют украинские власти.

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Россия не будет вести переговоры с Украиной в рамках инициированной президентом Владимиром Зеленским "формулы мира". Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Россия сегодня".

По его словам, глава украинского государства при помощи стран Запада пытается заставить Москву уйти из оккупированных районов Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей и выплатить репарации. Также Киев ожидает от Москвы "явки с повинной в международные трибуналы". Однако РФ не пойдет на это.

"Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем", — сказал Лавров.

Он утверждает, что нынешние власти Украины "хорошо известны своей недогоговороспособностью", а большинство украинских политиков — "откровенные русофобы".

Министр поделился, что в начале вторжения РФ переговоры между двумя государствами показали, что найти взаимоприемлемые точки найти можно. Однако Зеленский якобы показал "полную несамостоятельность" и прекратил диалог по указанию "англосаксов".

"Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики — сказать сложно", — добавил глава МИД РФ.

Напомним, 18 декабря в ОП опубликовали видеообращение Зеленского, в котором президент рассказывает о том, что Киев предложил "абсолютно честную" формулу мира для объединения всех стран. Он пригласил союзников принять участие в глобальном саммите этой зимой.

16 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "украинская формула мира" предполагает переговоры с Россией только после полного вывода российских войск из Украины.