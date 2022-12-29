"Відверті русофоби": РФ не вестиме переговори з Україною щодо "формули миру", — Лавров

Глава МЗС Росії заявив, що Москва не має наміру виводити свої війська з окупованих територій України й виплачувати репарації, чого вимагають українська влада.

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Росія не вестиме переговори з Україною в межах ініційованої президентом Володимиром Зеленським "формули миру". На цьому наголосив глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю "Росія сьогодні".

За його словами, глава української держави за допомогою країн Заходу намагається змусити Москву піти з окупованих районів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей та виплатити репарації. Також Київ очікує від Москви "явки з повинною до міжнародних трибуналів". Однак РФ не піде на це.

"Зрозуміло, ми на таких умовах ні з ким розмовляти не будемо", — сказав Лавров.

Він стверджує, що нинішня влада України "добре відома своєю недоговороспроможністю", а більшість українських політиків — "відверті русофоби".

Міністр поділився, що на початку вторгнення РФ переговори між двома державами показали, що знайти взаємоприйнятні точки можна знайти. Проте Зеленський нібито показав "повну несамостійність" та припинив діалог за вказівкою "англосаксів".

"Чи залишилися на територіях, підконтрольних київському режиму, адекватні політики сказати складно", — додав глава МЗС РФ.

Нагадаємо, 18 грудня в ОП опублікували відеозвернення Зеленського, в якому президент розповідає про те, що Київ запропонував "абсолютно чесну" формулу миру для об'єднання всіх країн. Він запросив союзників взяти участь у глобальному саміті цієї зими.

16 грудня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "українська формула миру" передбачає переговори з Росією лише після повного виведення російських військ з України.