В ОП опублікували відео Зеленського, яке ФІФА відмовилася показувати перед фіналом ЧС-2022

У своєму зверненні президент України розповідає, що Київ запропонував "абсолютно чесну" Формулу миру для об'єднання всіх країн. Глава держави запрошує союзників взяти участь у глобальному саміті цієї зими.

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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі опублікував відеозвернення Володимира Зеленського, яке Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відмовилася показати перед фіналом Чемпіонату світу у Катарі у неділю, 18 грудня. У ролику глава держави закликає усі країни приєднатися до глобального саміту щодо Формули миру.

"Чемпіонат світу з футболу доводить знову і знову, що різні країни та народи можуть вирішувати, хто найсильніший, у чесній грі, а не у грі з вогнем. На зеленому полі битви, а не на червоному полі битви", — зокрема, каже український лідер.

Президент наголошує, що Україна запропонувала всім країнам "абсолютно чесну" Формулу миру.

"Я оголошую про ініціативу скликання глобального саміту Формули миру — цієї зими. Саміту для об'єднання всіх народів навколо ідеї глобального миру", — розповів Зеленський.

Раніше, як повідомляв CNN, Офіс президента розкритикував ФІФА за відмову показати відеозвернення глави української держави на стадіоні "Лусаїл" у Катарі напередодні фіналу ЧС-2022.

"Катар підтримав ініціативу президента, але ФІФА заблокувала ініціативу і не дозволить показувати відеозвернення президента до фінальної гри", — йдеться в заяві ОП, що цитується журналістами.

Відеозвернення Зеленського опублікував і президент Української асоціації футболу Андрій Павелко. Він закликав усіх фанатів футболу у різних країнах світу, спортсменів та тренерів підтримати Україну та поширити ролик зі зверненням глави держави.

Ініціативу вже підхопили низка українських футболістів та спортивних діячів, зокрема Олександр Шовковський та Роман Яремчук.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна подасть заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2030 році.