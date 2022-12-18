В ОП опубликовали видео Зеленского, которое ФИФА отказалась показывать перед финалом ЧМ-2022

В своем обращении президент Украины рассказывает о том, что Киев предложил "абсолютно честную" Формулу мира для объединения всех стран. Глава государства приглашает союзников принять участие в глобальном саммите этой зимой.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение Владимира Зеленского, которое Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась показать перед финалом Чемпионата мира в Катаре в воскресенье, 18 декабря. В ролике глава государства призывает все страны присоединиться к глобальному саммиту по Формуле мира.

"Чемпионат мира по футболу доказывает снова и снова, что разные страны и народы могут решать, кто самый сильный, в честной игре, а не в игре с огнем. На зеленом поле сражения, а не на красном поле битвы", — в частности, говорит украинский лидер.

Президент подчеркивает, что Украина предложила всем странам "абсолютно честную" Формулу мира.

"Я объявляю об инициативе созыва глобального саммита Формулы мира — этой зимой. Саммита для объединения всех народов вокруг идеи глобального мира", — рассказал Зеленский.

Ранее, как сообщал CNN, Офис президента раскритиковал ФИФА за отказ показать видеообращение главы украинского государства на стадионе "Лусаил" в Катаре в преддверии финала ЧМ-2022.

"Катар поддержал инициативу президента, но ФИФА заблокировала инициативу и не позволит показывать видеообращение президента до финальной игры", — говорится в цитируемом журналистами заявлении ОП.

Видеообращение Зеленского опубликовал и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Он призвал всех фанатов футбола в разных странах мира, спортсменов и тренеров поддержать Украину и распространить ролик с обращением главы государства.

Инициативу уже подхватили ряд украинских футболистов и спортивных деятелей, в том числе Александр Шовковский и Роман Яремчук.

Ранее СМИ сообщали, что Украина подаст заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году.