Королева Дании отказалась от патроната премии Г.Х. Андерсена из-за россиянки в жюри

Премию, которую неофициально называют "Нобелевской премией по детской литературе", в разные годы вручали Астрид Линдгрен, Джоан Роулинг и Карлу Уве Кнаусгору.

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Королева Дании Маргрете II отказалась патронировать Премию по детской литературе им. Ганса Христиана Андерсена в знак протеста против того, что жюри возглавила представительница России. Об этом сообщает Royal Central.

Прежде некоторые страны безрезультатно пытались добиться того, чтобы из жюри исключили руководителя российского иллюстратора Анастасию Архипову.

Мнения организаторов премии разделились относительно вопроса о том, допустимо ли гражданке РФ быть в жюри самой престижной мировой премии по детской литературе в то время, как ее страна ведет кровопролитную войну в Украине.

Норвегия, Швеция, Финляндия и страны Балтии высказались против того, чтобы Архипова председательствовала в жюри. На этой неделе против россиянки высказалась еще одна скандинавская страна.

Премию удали из списка проектов, которые поддерживает датский королевский дворец.

Анастасия Архипова, российский иллюстратор и профессор живописи, была избрана председателем жюри, которое будет вручать премию в 2024 году. Архипова назвала направленную в отношении нее кампанию попыткой запугивания исключительно из-за ее национальности. Она пытается дистанцироваться от тех, кто не хочет видеть ее в качестве председателя жюри премии, которую также называют "Нобелевской премией по детской литературе".

Премия была учреждена в 1956 году, в разные годы ее вручали Астрид Линдгрен, Джоан Роулинг и недавно Карлу Уве Кнаусгору.

Анастасия Архипова получила множество наград в своей профессиональной сфере, она занимает должность профессора художественной академии, а также входит в состав правления Московской ассоциации художников (MOCX). Эта ассоциация активно пропагандирует войну в Украине и недавно проводила конкурс, в рамках которого российские художники рисовали плакаты, видеоролики и мемы в соцсетях, чтобы популяризировать мобилизацию и "военную спецоперацию" среди жителей РФ.

Работы, участвующие в конкурсе, должны были освещать "воссоединение исторических русских земель". На некоторых из работ российский солдат изображен героическим мстителем, который противостоит "нацистам" в Украине.

Напомним, что в Британии извинились за конкурс, в котором победила россиянка, нарисовавшая украинцев с посттравматическим стрессовым расстройством.

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