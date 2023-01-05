Королева Данії відмовилася від патронату премії Г.К. Андерсена через росіянку в журі

Премію, яку неофіційно називають Нобелівською премією з дитячої літератури, в різні роки вручали Астрід Ліндгрен, Джоан Роулінг і Карлу Уве Кнаусгору.

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Королева Данії Маргрете II відмовилася патронувати Премію з дитячої літератури ім. Ганса Крістіана Андерсена на знак протесту проти очолення журі представницею Росії. Про це повідомляє Royal Central.

Насамперед, деякі країни безрезультатно намагалися домогтися того, щоб із журі виключили керівника — російську ілюстраторку Анастасію Архипову.

Думки організаторів премії розділилися щодо питання про те, чи допустимо громадянці РФ бути в журі найпрестижнішої світової премії з дитячої літератури, коли її країна веде кровопролитну війну в Україні.

Норвегія, Швеція, Фінляндія та країни Балтії висловилися проти того, щоб Архипова головувала в журі. Цього тижня проти росіянки висловилася ще одна скандинавська країна.

Премію видалили зі списку проєктів, які підтримує данський королівський палац.

Анастасію Архипову, російську ілюстраторку та професорку живопису, було обрано головою журі, яке вручатиме премію у 2024 році. Архипова назвала спрямовану щодо неї кампанію спробою залякування виключно через її національність. Вона намагається дистанціюватися від тих, хто не хоче бачити її як голову журі премії, яку також називають Нобелівською премією з дитячої літератури.

Премію було засновано в 1956 році, в різні роки її вручали Астрід Ліндгрен, Джоан Роулінг і нещодавно Карлу Уве Кнаусгору.

Анастасія Архипова здобула безліч нагород у своїй професійній сфері, вона обіймає посаду професорки мистецької академії, а також входить до складу правління Московської асоціації художників (MOCX). Ця асоціація активно пропагує війну в Україні та нещодавно проводила конкурс, у межах якого російські художники малювали плакати, відеоролики та меми в соцмережах, щоб популяризувати мобілізацію та "військову спецоперацію" серед жителів РФ.

Роботи, що брали участь у конкурсі, мали висвітлювати "возз'єднання історичних російських земель". На деяких із робіт російського солдата зображено героїчним месником, який протистоїть "нацистам" в Україні.

Нагадаємо, що в Британії вибачилися за конкурс, у якому перемогла росіянка, що намалювала українців із посттравматичним стресовим розладом.

Раніше Фокус повідомляв, що Міноборони України показало школу в Харкові до й після обстрілу ЗС РФ. Відео, яким поділилися співробітники оборонного відомства, стало черговою наочною ілюстрацією наслідків агресії РФ.