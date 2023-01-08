В Италии на трассе образовалась пробка в 15 км из-за драки футбольных фанатов

Около 300 фанатов футбольных клубов "Наполи" и "Рома" подрались в районе города Ареццо.

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На заправке с закусочной под тосканским городом Ареццо встретились болельщики римской "Ромы" и неаполитанского "Наполи". По предварительной информации, конфликт начался с того, что фанаты клуба из Неаполя стали бросаться камнями и другими предметами в проезжавшие мимо автобусы и машины с болельщиками "Ромы", после чего те вернулись на АЗС для мести. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

В массовой драке приняли участие около 300 человек. Некоторые фанаты были вооружены палками, они пускали дымовые шашки и петарды. По данным агентства ANSA, болельщик клуба "Рома" получил ранение ножом, его увезли в больницу.

По данным RaiNews, в результате на главной автостраде Италии А1, ведущей из Милана в Неаполь, образовалась пробка длиной в 15 км.

Напомним, что обе команды 8 января проведут выездные матчи в Милане и Генуе соответственно.

[ + – ] На заправке с закусочной под тосканским городом Ареццо встретились болельщики римской "Ромы" и неаполитанского "Наполи"

Напомним, что обе команды 8 января проведут выездные матчи в Милане и Генуе соответственно.