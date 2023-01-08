В Італії на трасі утворилася пробка за 15 км через бійку футбольних фанатів

Близько 300 фанатів футбольних клубів "Наполі" та "Рома" побилися у районі міста Ареццо.

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На заправці із закусочною під тосканським містом Ареццо зустрілися вболівальники римської "Роми" та неаполітанського "Наполі". За попередньою інформацією, конфлікт почався з того, що фанати клубу з Неаполя стали кидатися камінням та іншими предметами до автобусів і машин, що проїжджали повз, уболівальників "Роми", після чого ті повернулися на АЗС для помсти. Про це повідомляє газета Corriere della Sera.

У масовій бійці взяли участь близько 300 людей. Деякі фанати були озброєні палками, вони пускали димові шашки та петарди. За даними агентства ANSA, уболівальник клубу "Рома" отримав поранення ножем, його відвезли до лікарні.

За даними RaiNews, в результаті на головній автостраді Італії А1, що веде з Мілана до Неаполя, утворилася пробка завдовжки 15 км.

Нагадаємо, що обидві команди 8 січня проведуть виїзні матчі у Мілані та Генуї відповідно.

[ + – ] На заправці із закусочною під тосканським містом Ареццо зустрілися вболівальники римської "Роми" та неаполітанського "Наполі"

Нагадаємо, що обидві команди 8 січня проведуть виїзні матчі у Мілані та Генуї відповідно.