В Молдове оштрафовали россиянина за надпись "Путин убийца" на воротах посольства РФ (фото)

По словам мужчины, он выразил мнение подавляющего большинства жителей не только Молдовы, но и всей планеты. Он также объявил сбор средств на уплату штрафа в соцсетях.

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В среду, 11 января, суд в Кишиневе оштрафовал на 25 000 молдавских леев (или 1307 долларов) гражданина России Александра Кудашова за то, что в октябре 2022 года он оставил надпись "Путин убийца" на воротах российского диппредставительства в столице Молдовы, передает "Украинская правда".

Мужчина опубликовал пост в Facebook, но впоследствии, судя по всему, удалил его из соцсети.

[ + – ] Посольство РФ в Кишеневе

В публикации Кудашов сообщил, что ему нужно оплатить штраф в течение трех дней — тогда сумма сократится вдвое. Но у него не оказалось и 650 долларов, поэтому он решил собрать средства с помощью краудфандинга.

"…объявляю сбор средств, чтобы меня здесь не закрыли за неуплату, а не за то, что считаю нужным выразить мнение подавляющего большинства людей в Молдове и на всей планете", — говорилось в публикации.

40-летний Кудашов был задержан 7 октября прошлого года. Местный суд постановил, что мужчина виновен в "ряде хулиганских действий возле российского посольства".

[ + – ] Посольство РФ в Кишеневе

Кудашов запустил возле здания фейерверк, повесил на металлический лом кусок сине-белой ткани, а также использовал самодельные воздушные шарики.

В свою очередь, посольство РФ заявило, что "враждебная акция" нарушает дипломатические конвенций и договор о сотрудничестве между двумя странами.

Напомним, что после массированного ракетного обстрела Украины в Молдове сообщили о перебоях с электроснабжением. Ракетные удары по объектам украинской инфраструктуры затронули и энергосистему Молдовы.

Ранее Фокус сообщал, что в Молдове пригрозили "Газпрому" судом за невыполнение контракта. Вице-премьер Андрей Спыну заявил, что концерн спровоцировал энергетический кризис в стране из-за того, что поставки газа сократились.