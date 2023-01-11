Уже не елбасы: суд в Казахстане лишил экс-президента Назарбаева всех привилегий

После отставки в 2019 году Нурсултан Назарбаев сохранял за собой ряд полномочий и почестей. Поправки, которые вносились в соответствующий закон, только усиливали государственную роль первого президента.

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Конституционный суд Казахстана лишил пожизненных привилегий и гарантий для первого президента Нурсултана Назарбаева. Согласно постановлению, Закон "О первом президенте Республики Казахстан, которым Назарбаев провозглашался "елбасы", то есть лидером нации, признан утратившим силу. Об этом сообщается на сайте Конституционного Суда страны.

"В Конституции отсутствуют правовые основания для сохранения конституционного закона "О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы" в действующем праве Республики Казахстан, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу", — говорится в публикации.

В июне прошлого года в Конституцию Казахстана внесли поправки, предусматривающие лишение бывшего президента звания "лидера нации".

После проведенного референдума из основного закона государства были изъяты все упоминания о былых заслугах Назарбаева.

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном без малого 30 лет. После его ухода в марте 2019 года новым главой государства стал Касым-Жомарт Токаев.

После отставки Назарбаев сохранил за собой некоторые привилегий, которые были представлены в соответствующем законе. В дальнейшем вносились поправки, которые усиливали государственную роль первого президента. Столицу Астану переименовали в его честь — Нур-Султан ("светлый правитель").

Закон обязал действующие власти обсуждать и согласовывать с Назарбаевым внутреннюю и внешнюю политику, в 2018 году за Назарбаевым было закреплено пожизненное право возглавлять Совет безопасности.

Переход от "суперпрезидентского" правления

Однако Касым-Жомарт Токаев, преемник Назарбаева, взял курс на переход "к новой государственной модели" и решил изменить Конституцию. Проведенный 5 июня 2022 года референдум и последовавшие поправки должны были "закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством". По данным ЦИК, 77,18% жителей страны поддержали нововведения.

Напомним, что в РФ назвали причину для вторжения в Казахстан. В эфире российского ТВ заявили, что конфликт неизбежен в силу того, что Соединенные Штаты якобы разместили в Казахстане биолаборатории.

Ранее Фокус сообщал, что McDonald's собирается уйти из Казахстана. Владельца франшизы сети ресторанов в Казахстане Кайрата Боранбаева, родственника Назарбаева, задержали в марте 2022 года по подозрению в растрате.