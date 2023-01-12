"Сэппуку" в океанариуме: в Японии тунец "совершил самоубийство", устав от вспышек камер (фото, видео)

Отражения, которые создают вспышки камер, могут раздражать и пугать морских животных. Многие пользователи высказываются за полный запрет фотовспышек в океанариумах.

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Интернет-пользователи бьют тревогу и требуют от руководителей океанариумов ввести ввести запрет на вспышки телефонных камер, которые пугают морских обитателей. Такие случаи нередко приводят к гибели животных. Об этом сообщает The Sun.

Один из таких инцидентов несколько лет назад произошел в океанариуме на японском острове Окинава. Со стороны было похоже, что тунец "совершил самоубийство". На опубликованных кадрах видно, что яркие вспышки, судя по всему, испугали рыбу, которая резко сменила курс и ударилась о стекло.

Травмированный тунец опустился на дно, оставив за собой кровавый след.

[ + – ] "Самоубийство" тунца в японском океанариуме

И хотя доподлинно неизвестно, что послужило причиной такого поведения, считается, что отражения, которые создают вспышки камер, могут раздражать и пугать морских животных. Эксперты говорят, что сложно утверждать, что поведение млекопитающих, которые причиняют вред себе вред, это на самом деле попыта самоубийства.

[ + – ] Дайвер достает тунца из океанариума

Этот случай стал поводом для обсуждения на Reddit.

Опубликованные кадры возмутили пользователей, многие высказывались за запрет на использование фотовспышек в океанариумах, поскольку это отвлекает и сбивает с пути морских животных.

[ + – ] Тунец в океанариуме

"Рыба не видит стекло и думает, что вода движется в том же направлении, потому что вспышки кажутся отражением света от воды", — пояснил один из пользователей.

Некоторые предположили, что рыба принимает вспышки камер за другую рыбу, которую считает своей добычей.

"Именно поэтому вспышки камер запрещены в моем местном аквариуме", — сказал другой пользователь.

"Все дело во вспышках. Руководители аквариумов должны вмешаться и запретить их", — написал еще один.

"Все из-за идиотов, которые включают вспышки", — прокомментировал другой.

Сообщается, что похожий случай имел место в 2007 году. Голубой тунец весом около 100 кг погиб после того, как его напугали другие рыбы, и он ударился о борт аквариума.

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