"Сэппуку" в океанариуме: в Японии тунец "совершил самоубийство", устав от вспышек камер (фото, видео)
Отражения, которые создают вспышки камер, могут раздражать и пугать морских животных. Многие пользователи высказываются за полный запрет фотовспышек в океанариумах.
Интернет-пользователи бьют тревогу и требуют от руководителей океанариумов ввести ввести запрет на вспышки телефонных камер, которые пугают морских обитателей. Такие случаи нередко приводят к гибели животных. Об этом сообщает The Sun.
Один из таких инцидентов несколько лет назад произошел в океанариуме на японском острове Окинава. Со стороны было похоже, что тунец "совершил самоубийство". На опубликованных кадрах видно, что яркие вспышки, судя по всему, испугали рыбу, которая резко сменила курс и ударилась о стекло.
Травмированный тунец опустился на дно, оставив за собой кровавый след.
И хотя доподлинно неизвестно, что послужило причиной такого поведения, считается, что отражения, которые создают вспышки камер, могут раздражать и пугать морских животных. Эксперты говорят, что сложно утверждать, что поведение млекопитающих, которые причиняют вред себе вред, это на самом деле попыта самоубийства.
Этот случай стал поводом для обсуждения на Reddit.
Опубликованные кадры возмутили пользователей, многие высказывались за запрет на использование фотовспышек в океанариумах, поскольку это отвлекает и сбивает с пути морских животных.
"Рыба не видит стекло и думает, что вода движется в том же направлении, потому что вспышки кажутся отражением света от воды", — пояснил один из пользователей.
Некоторые предположили, что рыба принимает вспышки камер за другую рыбу, которую считает своей добычей.
"Именно поэтому вспышки камер запрещены в моем местном аквариуме", — сказал другой пользователь.
"Все дело во вспышках. Руководители аквариумов должны вмешаться и запретить их", — написал еще один.
"Все из-за идиотов, которые включают вспышки", — прокомментировал другой.
Сообщается, что похожий случай имел место в 2007 году. Голубой тунец весом около 100 кг погиб после того, как его напугали другие рыбы, и он ударился о борт аквариума.
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