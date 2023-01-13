Кристине Ламбрехт уходит с поста министра обороны Германии, – СМИ

По словам немецких журналистов, отставке Кристине Ламбрехт предшествует череда ее неудачных высказываний и неловких ситуаций.

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Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт приняла решение уйти в отставку. Об этом сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на собственные источники.

В издании утверждают, что инициатива об уходе с должности исходит от Ламбрехт, а не от канцелярии. Точная дата отставки пока не известна, однако по данным СМИ, в ведомстве уже обсуждают кандидатуру возможного приемника.

[ + – ] Кристине Ламбрехт уходит в отставку

Журналисты Bild отметили, что за последнее время Кристине Ламбрехт прославилась несколькими неуместными высказываниями и попаданиями в неловкие ситуации.

В качестве примера в издании приводят новогоднее обращение министра обороны на фоне звуков фейерверков. Речь Ламбрехт было плохо слышно из-за взрывов, а пользователи сети назвали обращение "катастрофой".

Авторы публикации также напомнили, что в своем первом интервью в качестве министра обороны Кристине Ламбрехт сказала, что не знает званий Бундесвера. А спустя пять месяцев призналась, что так и не выучила их.

"Когда около 200 000 российских солдат прошли маршем перед границами Украины в январе 2022 года, Ламбрехт с гордостью объявила о доставке в Украину 5000 касок. Когда канцлер Олаф Шольц провозгласил "поворот эпохи" после нападения России, Ламбрехт говорила о политике разоружения", — говорится в статье.

Отметим, что в Министерстве обороны Германии отказали в комментарии российскому изданию РИА Новости, назвав заявления об отставке Ламбрехт слухами.

В сентябре прошлого министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявляла, что возможности поставок оружия Украине из запасов Бундесвера достигли предела. По ее словам, для дальнейшего снабжения ВСУ нужна координация с союзниками.

Еще Фокус писал о том, что 6 января в немецком издании Spiegel заявили о возможной передаче до 40 БМП Marder для украинской армии. По данным журналистов, бронетехника может попасть из Германии в Украину в кратчайшие сроки, так как она уже отремонтирована.