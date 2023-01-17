"Нужны стабильные резервы": РФ ограничит экспорт урожая, чтобы сохранить запасы, — Путин

По словам главы Кремля, России нужны стабильные резервы, поскольку сейчас сложно спрогнозировать, каким окажется 2023 год для российского сельского хозяйства.

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Во вторник, 17 января, на совещании по экономическому развитию президент РФ Владимир Путин предупредил, что России, возможно, понадобится ограничить экспорт, чтобы сохранить стабильные продуктовые резервы на зимний период. Об этом сообщает ТАСС.

"Надо не допустить вывоза за границу всего урожая, нужны стабильные резервы", — говорится в сообщении.

Путин объяснил, что пока сложно сказать, каким окажется 2023 год для сельского хозяйства. Он также отметил, что 2022 год был сложным, но все риски успешно преодолены. Сельскохозяйственная индустрия РФ, по словам главы Кремля, внесла значительный вклад в сопротивляемость экономики.

Вместе с тем, Путин не конкретизировал и не сообщал каких-либо подробностей или планов, например будет ли ограничен экспорт продовольствия, такого как пшеница, в страны, которые в РФ считают "недружественными".

Напомним, что, по данным СМИ, в последнее время Путин стал отрешенным, испытывает головокружения и слабость, что, возможно, вызвано побочными проявлениями приема препаратов. Сообщается, что он также планирует повышение ставок в войне в Украине до критического уровня, а, возможно, рискнет пойти ва-банк.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным журналистского расследования, дочерей Путина, а также разоблаченных и высланных из других стран бывших шпионов селили в "кукушках" КГБ. В одной из таких конспиративных квартир на Новинском бульваре в Москве под круглосуточным наблюдением Федеральной службы охраны некоторое время проживала старшая дочь Путина Мария Воронцова вместе с голландским мужем Йорритом Фаассеном.