"Потрібні стабільні резерви": РФ обмежить експорт урожаю, щоб зберегти запаси, — Путін

За словами глави Кремля, Росії потрібні стабільні резерви, оскільки зараз важко спрогнозувати, яким виявиться 2023 рік для російського сільського господарства.

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У вівторок, 17 січня, на нараді з економічного розвитку президент РФ Володимир Путін попередив, що Росії, можливо, доведеться обмежити експорт, щоб зберегти стабільні продуктові резерви на зимовий період. Про це повідомляє ТАРС.

"Треба не допустити вивезення за кордон всього врожаю, потрібні стабільні резерви", — йдеться у повідомленні.

Путін пояснив, що поки що складно сказати, яким виявиться 2023 рік для сільського господарства. Він також зазначив, що 2022 рік був складним, але всі ризики успішно подолано. Сільськогосподарська індустрія РФ, за словами глави Кремля, зробила значний внесок в опірність економіки.

Разом з тим, Путін не конкретизував і не повідомляв будь-яких подробиць або планів, наприклад, чи буде обмежений експорт продовольства, такого як пшениця, до країн, які в РФ вважають "недружніми".

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, останнім часом Путін став відчуженим, відчуває запаморочення та слабкість, що, можливо, спричинено побічними проявами прийому препаратів. Повідомляється, що він також планує підвищення ставок у війні в Україні до критичного рівня, а можливо ризикне піти ва-банк.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними журналістського розслідування, дочок Путіна, а також викритих та висланих з інших країн колишніх шпигунів селили у "зозулях" КДБ. В одній із таких конспіративних квартир на Новинському бульварі в Москві під цілодобовим наглядом Федеральної служби охорони деякий час проживала старша дочка Путіна Марія Воронцова разом із голландським чоловіком Йоррітом Фаассеном.