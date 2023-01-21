12 лет в клетке: "самая одинокая в мире медведица" прожила на свободе несколько недель

Медведица Джамболина всю жизнь провела в украинском цирке и никогда прежде не виделась со своими собратьями. Среда ее обитания ограничивалась клеткой и цирковой ареной.

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Спустя 12 лет, проведенных в цирковой клетке, в мае прошлого года Джамболине, которую называли самым "одиноким медведем в мире", наконец-то позволили ощутить свободу в Швейцарских Альпах. Об этом сообщает The Daily Mail.

Активисты на протяжении многих лет пытались добиться того, чтобы животное перевезли в заповедник, однако спустя несколько месяцев, после того, как их усилия наконец-то увенчались успехом, эта медведица умерла.

Это животное всю свою жизнь провело в украинском цирке и никогда не виделось со своими собратьями. Среда его обитания ограничивалась клеткой и цирковой ареной.

Шанс на свободу медведица получила во время коронавирусной пандемии. Цирковых представлений и, соответственно, доходов не было, поэтому руководство цирка решило освободить его из 12-летнего рабства и отдать зоозащитникам.

Однако свобода Джамболины длилась лишь несколько недель: она умерла во время обычной стоматологической операции.

Благотворительная организация Four Paws согласилась спасти медведицу. В конце прошлого года ее на время усыпили, чтобы перевезти в заповедник Arosa Bear Land в Швейцарии.

[ + – ] Перевозка животного

"Ее содержали одну в крошечной клетке в цирке с тех пока, как она была медвежонком", — пояснила Кэтрин Браун из организации Four Paws International.

[ + – ] Медведь на воле

По словам директора украинского представительства организации Тараса Бойко, спасение животного было задачей не из простых. Ее везли через Польшу, Германию и Австрию в условиях, когда еще действовали строгие коронавирусные ограничения.

Несмотря на то, что Джамболина никогда не впадала в спячку в естественной среде обитания, ее природные инстинкты быстро проявились в Швейцарии. В декабре 2021 года она впервые впала в спячку, которая длилась до мая. Впоследствии ее познакомили с самцом Меймо, которого, привезли из Албании, где он также содержался в неволе.

[ + – ] Медведица Джамболина

Джамболина умерла спустя некоторое время, после того, как ей ввели наркоз и анестетик, понадобившиеся для операции. Медведице восстанавливали зубы после долгих лет пребывания неволе.

Пресс-служба Four Paws сообщила, что проводят расследование причин неожиданной гибели.

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