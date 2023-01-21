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Мир

12 лет в клетке: "самая одинокая в мире медведица" прожила на свободе несколько недель

Медведица Джамболина
Фото: Four Paws | Медведица Джамболина

Медведица Джамболина всю жизнь провела в украинском цирке и никогда прежде не виделась со своими собратьями. Среда ее обитания ограничивалась клеткой и цирковой ареной.

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Спустя 12 лет, проведенных в цирковой клетке, в мае прошлого года Джамболине, которую называли самым "одиноким медведем в мире", наконец-то позволили ощутить свободу в Швейцарских Альпах. Об этом сообщает The Daily Mail.

Активисты на протяжении многих лет пытались добиться того, чтобы животное перевезли в заповедник, однако спустя несколько месяцев, после того, как их усилия наконец-то увенчались успехом, эта медведица умерла.

Это животное всю свою жизнь провело в украинском цирке и никогда не виделось со своими собратьями. Среда его обитания ограничивалась клеткой и цирковой ареной.

Шанс на свободу медведица получила во время коронавирусной пандемии. Цирковых представлений и, соответственно, доходов не было, поэтому руководство цирка решило освободить его из 12-летнего рабства и отдать зоозащитникам.

Однако свобода Джамболины длилась лишь несколько недель: она умерла во время обычной стоматологической операции.

Благотворительная организация Four Paws согласилась спасти медведицу. В конце прошлого года ее на время усыпили, чтобы перевезти в заповедник Arosa Bear Land в Швейцарии.

Перевозка животного Fullscreen
Перевозка животного

"Ее содержали одну в крошечной клетке в цирке с тех пока, как она была медвежонком", — пояснила Кэтрин Браун из организации Four Paws International.

Медведь на свободе Fullscreen
Медведь на воле

По словам директора украинского представительства организации Тараса Бойко, спасение животного было задачей не из простых. Ее везли через Польшу, Германию и Австрию в условиях, когда еще действовали строгие коронавирусные ограничения.

Несмотря на то, что Джамболина никогда не впадала в спячку в естественной среде обитания, ее природные инстинкты быстро проявились в Швейцарии. В декабре 2021 года она впервые впала в спячку, которая длилась до мая. Впоследствии ее познакомили с самцом Меймо, которого, привезли из Албании, где он также содержался в неволе.

Медведица Джамболина Fullscreen
Медведица Джамболина

Джамболина умерла спустя некоторое время, после того, как ей ввели наркоз и анестетик, понадобившиеся для операции. Медведице восстанавливали зубы после долгих лет пребывания неволе.

Пресс-служба Four Paws сообщила, что проводят расследование причин неожиданной гибели.

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