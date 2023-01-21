12 років у клітці: "найсамотніша у світі ведмедиця" прожила на волі кілька тижнів

Ведмедиця Джамболіна все життя провела в українському цирку і ніколи раніше не бачилася зі своїми побратимами. Середовище її проживання обмежувалося кліткою та цирковою ареною.

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Через 12 років, проведених у цирковій клітці, у травні минулого року Джамболіні, яку називали "найсамотнішим ведмедем у світі", нарешті дозволили відчути свободу в Швейцарських Альпах. Про це повідомляє The Daily Mail.

Активісти протягом багатьох років намагалися добитися того, щоб тварину перевезли до заповідника, проте через кілька місяців, після того, як їхні зусилля нарешті увінчалися успіхом, ця ведмедиця померла.

Ця тварина все своє життя провела в українському цирку і ніколи не бачилася зі своїми побратимами. Середовище його проживання обмежувалося клітиною та цирковою ареною.

Шанс на свободу ведмедиця здобула під час коронавірусної пандемії. Циркових вистав і, відповідно, доходів не було, тому керівництво цирку вирішило звільнити його з 12-річного рабства та віддати зоозахисникам.

Однак свобода Джамболіни тривала лише кілька тижнів: вона померла під час звичайної стоматологічної операції.

Благодійна організація Four Paws погодилася врятувати ведмедицю. Наприкінці минулого року її на якийсь час приспали, щоб перевезти до заповідника Arosa Bear Land у Швейцарії.

[ + – ] Перевезення тварини

"Її помістили одну в крихітній клітці в цирку відтоді, поки вона була ведмежам", — пояснила Кетрін Браун з організації Four Paws International.

[ + – ] Ведмідь на волі

За словами директора українського представництва організації Тараса Бойка, порятунок тварини був завданням не з простих. Її везли через Польщу, Німеччину та Австрію за умов, коли ще діяли суворі коронавірусні обмеження.

Попри те, що Джамболіна ніколи не впадала в сплячку в природному середовищі, її природні інстинкти швидко проявилися в Швейцарії. У грудні 2021 року вона вперше впала у сплячку, яка тривала до травня. Згодом її познайомили із самцем Меймо, якого привезли з Албанії, де він також утримувався в неволі.

[ + – ] Ведмедиця Джамболіна

Джамболіна померла через деякий час, після того, як їй ввели наркоз та анестетик, що знадобилися для операції. Ведмедиці відновлювали зуби після довгих років перебування неволі.

Пресслужба Four Paws повідомила, що проводять розслідування причин несподіваної загибелі.

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