Редкое явление: японский дайвер встретился с двухметровым умирающим кальмаром (фото)

По словам Сары Маканулти, биолога, занимающегося кальмарами, вывод о том, что жизнь кальмара приближается к концу, можно сделать по его коже. У здорового гигантского кальмара должна быть гладкая красноватая кожа.

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Снятые под водой кадры запечатлели встречу японских дайверов с гигантским кальмаром. Этот случай произошел у западного побережья Японии, кальмар был примерно 2,5 метров в длину. Об этом житель Японии Йосуке Танака написал в своем блоге Takeno Diving.

Мужчина работает инструктором по подводному плаванию и узнал о кальмаре от своего знакомого, который первым обнаружил это необычное морское животное и предложил взглянуть.

По его словам, подобное случается раз в жизни. Но он боялся оказаться в "толстых руках" этого "Ктулху" подводного мира, из которых мог уже не выбраться.

[ + – ] Кальмар, которого заметили в Японии

Дайвер поплавал рядом с кальмаром около получаса, но тот все время пытался от него уйти.

Исследователь Кубодера Цунэми из японского Национального музея науки рассказал, что кальмару, скорее всего, год или два.

По некоторым данным, самки кальмаров могут вырастать до 18 метров в длину, однако подобные экземпляры еще не фиксировались.

[ + – ] Кальмар, которого заметили в Японии

Гигантские кальмары обитают в водах у побережья Японии, иногда их вымывает на берег. Однако встретить их в естественной среде удается крайне редко.

[ + – ] Кальмар, которого заметили в Японии

Йосуке Танака, которому все же посчастливилось встретиться с кальмаром, рассказал, что не заметил тех быстрых движений, которые обычно демонстрируют рыбы и морские существа.

"Его щупальца и плавники двигались очень медленно", — сказал он.

Более того, от туловища отваливались кусочки кожи.

"Было очень интересно. Я думаю, что нет ничего более редкого, чем то, что мне удалось увидеть. Я слышал, что это мало исследованное существо, и был бы рад, если бы удалось узнать побольше", — пояснил он.

В дикой природе гигантские кальмары живут всего лишь около пяти лет. Для исследователей многое еще остается неизвестным об их повседневной жизни, в том числе и о спаривании. По некоторым данным, кальмары поедают друг друга, их также иногда находят в желудках кашалотов.

Сара Маканулти, биолог, занимающийся кальмарами, рассказала, что вывод о том, что жизнь кальмара приближается к концу, можно сделать по его коже.

"У здорового гигантского кальмара должна быть гладкая блестящая красноватая кожа. Для бедняги все это — в прошлом!" — пояснила исследователь.

Напомним, что на Аляске мама и ребенок погибли во время нападения белого медведя, которого не заметили во время метели.

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