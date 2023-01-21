Рідкісне явище: японський дайвер зустрівся з двометровим вмираючим кальмаром (фото)
За словами Сари Маканулті, біологині, яка займається кальмарами, висновок про те, що життя кальмара наближається до кінця, можна зробити з його шкіри. У здорового гігантського кальмара має бути гладка червона шкіра.
Зняті під водою кадри зняли зустріч японських дайверів з гігантським кальмаром. Цей випадок стався біля західного узбережжя Японії, кальмар був приблизно 2,5 метри завдовжки. Про це мешканець Японії Йосуке Танака написав у своєму блозі Takeno Diving.
Чоловік працює інструктором з підводного плавання і дізнався про кальмар від свого знайомого, який першим виявив цю незвичайну морську тварину і запропонував поглянути.
За його словами, таке трапляється раз у житті. Але він боявся опинитися в "товстих руках" цього "Ктулху" підводного світу, з яких міг уже не вибратися.
Дайвер поплавав поруч із кальмаром близько пів години, але той увесь час намагався піти від нього.
Дослідник Кубодера Цунемі з японського Національного музею науки розповів, що кальмару найімовірніше рік чи два.
За деякими даними, самки кальмарів можуть виростати до 18 метрів завдовжки, проте такі екземпляри ще не фіксували.
Гігантські кальмари мешкають у водах на узбережжі Японії, іноді їх вимиває на берег. Проте зустріти їх у природному середовищі вдається вкрай рідко.
Йосуке Танака, якому все ж таки пощастило зустрітися з кальмаром, розповів, що не помітив тих швидких рухів, які зазвичай демонструють риби та морські істоти.
"Його щупальця та плавці рухалися дуже повільно", — сказав він.
Щобільше, від тулуба відвалювалися шматочки шкіри.
"Було дуже цікаво. Я думаю, що немає нічого рідкіснішого, ніж те, що мені вдалося побачити. Я чув, що це мало досліджена істота, і був би радий, якби вдалося дізнатися більше", — пояснив він.
У дикій природі гігантські кальмари живуть лише близько п'яти років. Для дослідників багато що залишається невідомим про їхнє повсякденне життя, зокрема і про спарювання. За деякими даними, кальмари поїдають одне одного, їх також іноді знаходять у шлунках кашалотів.
Сара Маканулті, біологиня, яка займається кальмарами, розповіла, що висновок про те, що життя кальмара наближається до кінця, можна зробити з його шкіри.
"У здорового гігантського кальмара має бути гладка блискуча червона шкіра. Для бідолахи все це — в минулому!" — пояснила дослідниця.
Нагадаємо, що на Алясці мама та дитина загинули під час нападу білого ведмедя, якого не помітили під час хуртовини.
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