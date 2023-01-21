Рідкісне явище: японський дайвер зустрівся з двометровим вмираючим кальмаром (фото)

За словами Сари Маканулті, біологині, яка займається кальмарами, висновок про те, що життя кальмара наближається до кінця, можна зробити з його шкіри. У здорового гігантського кальмара має бути гладка червона шкіра.

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Зняті під водою кадри зняли зустріч японських дайверів з гігантським кальмаром. Цей випадок стався біля західного узбережжя Японії, кальмар був приблизно 2,5 метри завдовжки. Про це мешканець Японії Йосуке Танака написав у своєму блозі Takeno Diving.

Чоловік працює інструктором з підводного плавання і дізнався про кальмар від свого знайомого, який першим виявив цю незвичайну морську тварину і запропонував поглянути.

За його словами, таке трапляється раз у житті. Але він боявся опинитися в "товстих руках" цього "Ктулху" підводного світу, з яких міг уже не вибратися.

[ + – ] Кальмар, якого помітили у Японії

Дайвер поплавав поруч із кальмаром близько пів години, але той увесь час намагався піти від нього.

Дослідник Кубодера Цунемі з японського Національного музею науки розповів, що кальмару найімовірніше рік чи два.

За деякими даними, самки кальмарів можуть виростати до 18 метрів завдовжки, проте такі екземпляри ще не фіксували.

[ + – ] Кальмар, якого помітили у Японії

Гігантські кальмари мешкають у водах на узбережжі Японії, іноді їх вимиває на берег. Проте зустріти їх у природному середовищі вдається вкрай рідко.

[ + – ] Кальмар, якого помітили у Японії

Йосуке Танака, якому все ж таки пощастило зустрітися з кальмаром, розповів, що не помітив тих швидких рухів, які зазвичай демонструють риби та морські істоти.

"Його щупальця та плавці рухалися дуже повільно", — сказав він.

Щобільше, від тулуба відвалювалися шматочки шкіри.

"Було дуже цікаво. Я думаю, що немає нічого рідкіснішого, ніж те, що мені вдалося побачити. Я чув, що це мало досліджена істота, і був би радий, якби вдалося дізнатися більше", — пояснив він.

У дикій природі гігантські кальмари живуть лише близько п'яти років. Для дослідників багато що залишається невідомим про їхнє повсякденне життя, зокрема і про спарювання. За деякими даними, кальмари поїдають одне одного, їх також іноді знаходять у шлунках кашалотів.

Сара Маканулті, біологиня, яка займається кальмарами, розповіла, що висновок про те, що життя кальмара наближається до кінця, можна зробити з його шкіри.

"У здорового гігантського кальмара має бути гладка блискуча червона шкіра. Для бідолахи все це — в минулому!" — пояснила дослідниця.

Нагадаємо, що на Алясці мама та дитина загинули під час нападу білого ведмедя, якого не помітили під час хуртовини.

Раніше Фокус повідомляв, що в Австралії вченим довелося приспати жабу рекордних розмірів, яку назвали "Ґодзіллою". Тростникові жаби вважаються шкідниками та загрожують фауні Зеленого континенту.