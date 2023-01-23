Моноблок Apple в кабинете Лукашенко заменили на "белорусский" аналог за €100 (фото)

По словам Лукашенко в новой линейке ноутбуков, которые выпускает белорусская компания, уровень локализации комплектующих пока — около 30%. К концу текущего года руководство страны рассчитывает добиться 70%.

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Появилось фото рабочего компьютера белорусского политика Александра Лукашенко. Теперь вместо компьютера Apple в его кабинете установлен монитор производства местной компании Horizont. Фото опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого".

Сообщается, что идею заменить компьютер предложил местный блогер Антон Шабашов, а Лукашенко поддержал предложение и поручил эту задачу компании "Горизонт". О замене компьютера он упомянул на выставке научно-технических достижений "Беларусь технологическая", которая на днях завершилась в Минске.

В беседе с ее участником Лукашенко сказал: "Тот компьютер, за что ты меня критиковал, что у меня там стоит это "яблоко" на столе, Apple, заменили. Сегодня же привезли твой компьютер, поставили президенту на стол. Ну, проверено".

Он также добавил, что на Западе начинают понимать, что "дурью заниматься нечего" и необходимо сотрудничать с белорусскими производителями.

Вместе с тем выяснилось, что на сайте AliExpress можно найти монитор, очень напоминающий тот, который установлен в президентском кабинете. Расположение кнопок на задней стенке практически идентично, а стоит разработка фирмы Anmite от 100 до 320 евро.

[ + – ] Компьютер Лукашенко [ + – ] Компьютер Лукашенко

Лукашенко признает, что в новой линейке белорусских ноутбуков уровень локализации пока составляет — около 30%, но руководство страны рассчитывает добиться 70% к концу текущего года.

Ко всему прочему, на форуме "Беларусь интеллектуальная" Лукашенко поделился сведениями о том, что он лично "стоял у истоков работ по искусственному интеллекту", а также обсуждал с представителями Китая идею создания проекта "безопасный город".

Ранее Фокус сообщал, что собравшиеся у посольства РФ в Польше требовали провести трибунал над Путиным и Лукашенко. Мероприятие сопровождалось перформансом: "российских топ-чиновников посадили в клетку".