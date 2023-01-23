Моноблок Apple у кабінеті Лукашенка замінили на "білоруський" аналог за €100 (фото)

За словами Лукашенка, у новій лінійці ноутбуків, які випускає білоруська компанія, рівень локалізації комплектуючих поки що — близько 30%. До кінця поточного року керівництво країни розраховує досягти 70%.

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З'явилося фото робочого комп'ютера білоруського політика Олександра Лукашенка. Тепер замість комп'ютера Apple у його кабінеті встановлено монітор виробництва місцевої компанії Horizont. Фото опубліковано у Telegram-каналі "Пул Першого".

Повідомляється, що ідею замінити комп'ютер запропонував місцевий блогер Антон Шабашов, а Лукашенко підтримав пропозицію та доручив це завдання компанії "Горизонт". Про заміну комп'ютера він згадав на виставці науково-технічних досягнень "Білорусь технологічна", яка днями завершилася у Мінську.

У розмові з її учасником Лукашенко сказав: "Той комп'ютер, за що ти мене критикував, що у мене там стоїть це "яблуко" на столі, Apple замінили. Сьогодні ж привезли твій комп'ютер, поставили президенту на стіл. Ну, перевірено".

Він також додав, що на Заході починають розуміти, що "дурницями займатися нема чого" і необхідно співпрацювати з білоруськими виробниками.

Водночас з'ясувалося, що на сайті AliExpress можна знайти монітор, який дуже нагадує той, який встановлений у президентському кабінеті. Розташування кнопок на задній стінці майже ідентичне, а коштує розробка компанії Anmite від 100 до 320 євро.

[ + – ] Комп'ютер Лукашенка [ + – ] Комп'ютер Лукашенка

Лукашенко визнає, що в новій лінійці білоруських ноутбуків рівень локалізації поки що становить — близько 30%, але керівництво країни розраховує досягти 70% до кінця поточного року.

До того ж, на форумі "Білорусь інтелектуальна" Лукашенко поділився відомостями про те, що він особисто "стояв біля витоків робіт зі штучного інтелекту", а також обговорював з представниками Китаю ідею створення проєкту "безпечне місто".

Раніше Фокус повідомляв, що ті, хто зібрався біля посольства РФ у Польщі, вимагали провести трибунал над Путіним та Лукашенком. Захід супроводжувався перформансом: "російських топчиновників посадили до клітки".