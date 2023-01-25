Гибель группы Дятлова: трагедия на перевале связана с неудачным запуском ракеты, — росСМИ (видео)

Эксперты считают, что в 1959 году правительство СССР проводило запрещенные испытания атомного оружия, в рамках которых был произведен запуск ракеты Р-12 с имитацией ядерного удара по США.

Related video

Загадочная гибель в Уральских горах девяти туристов во главе с Игорем Дятловым в 1959 году могла быть связана с неудачным испытательным запуском советская ракеты. К такому выводу пришел уральский инженер и исследователь Вадим Скибинский, пишет интернет-газета "Коммерсантъ".

Эту же версию поддержал и следопыт Сергей Соргин, лично принимавший участие в поисковых работах пропавших "дятловцев" и написавший несколько книг на эту тему. По его мнению, Скибинский ближе всех подошел к разгадке трагедии, которая 63 года не давала покоям многим экспертам, занимавшимся подробностями происшествия.

[ + – ] Группа Дятлова в походе: архивное фото

Версия уральского инженера опирается на упущенной ранее детали — возле палатки, из которой бежали участники дятловского похода были обнаружены следы в 10 метрах от палатки, которые вопреки погодным условиям почти месяц оставались на снегу. Скибинский объяснил это тем, что подобное могло произойти только в том случае, когда туристы шли по мокрому снегу, который позже вновь замерз, хотя погодные условия в момент трагедии совершенно не предполагали таяние снега.

Вместе с тем вероятность того, что на снег было оказано резкое термическое воздействие практически нулевая, поскольку, как известно, палатка уцелела и не имела признаков возгорания. В связи с этим эксперт пришел к выводу, что снег на склоне, где были обнаружены следы, был подтоплен химическими реагентами: причем распыленными в огромном количестве с воздуха.

[ + – ] Группа Дятлова: архивное фото

"Отсутствие следов говорит о том, что около палатки снег был подтоплен. Но это не может быть природным явлением, потому что тогда снег также растаял бы и в том месте, откуда начинаются следы. Перелететь туристы на такое расстояние не могли. А значит, это явление техногенное", — рассказал Скибинский.

По его словам, для подобного результата потребовалось бы до 15 тонн, например, азотной кислоты, которые могла бы принести неудачно запущенная ракета Р-12. Дело в том, что в то время СССР стремился достичь ядерного паритета с США, поэтому руководство страны проводило испытания ракеты, способной донести ядерную боеголовку до территории Америки. Такой ракетой и могла стать Р-12, которая была достаточно легкой и могла быть запущена с небольшой стартовой площадки. Но в 1958 году существовал запрет на испытания атомного оружия, поэтому испытательный запуск был проведен в строгой секретности, напомнил эксперт.

"По официальным данным площадка начала работать в 1962 году, но я подозреваю, что на самом деле намного раньше, ведь столь крупный объект не могли так быстро построить сразу после отмены моратория. Испытания Р-12 проходили под кодовым названием — операция "Роза". Она и стала причиной гибели "дятловцев", — уверен Скибинский.

Он считает, что ракета Р-12 имела повреждение топливного отсека, что и стало причиной ее детонации вблизи лагеря туристов. Это объясняет и тот факт, что "дятловцы" были чем-то ужасно напуганы, так как выбирались из разрезанной палатки без обуви и верхней одежды, оставив амуницию и припасы. Судя по всему, считает Скибинский, вскоре после неудачного испытания военные отправились на место происшествия, нашли там палатку и замерзшие трупы туристов, после чего просто замели следы, из-за чего следователям многие годы так и не удавалось установить причину трагедии.

Ранее Фокус писал о другой версии событий на перевале Дятлова. В 2020 году причиной гибели стало и то, что группа ушла на 50 метров от своего расположения и не смогла найти палатку. А телесные повреждения некоторых туристов говорят о снежной лавине, под которую они попали.