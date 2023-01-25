Загибель групи Дятлова: трагедія на перевалі пов'язана з невдалим запуском ракети, — росЗМІ (відео)

Експерти вважають, що в 1959 році уряд СРСР проводив заборонені випробування атомної зброї, в межах яких було здійснено запуск ракети Р-12 із імітацією ядерного удару по США.

Related video

Загадкова загибель в Уральських горах дев'яти туристів на чолі з Ігорем Дятловим у 1959 році могла бути пов'язана з невдалим випробувальним запуском радянської ракети. Такого висновку дійшов уральський інженер і дослідник Вадим Скибінський, пише інтернет-газета "Коммерсант".

Цю ж версію підтримав і слідопит Сергій Соргін, який особисто брав участь у пошукових роботах зниклих "дятлівців" і написав кілька книг на цю тему. На його думку, Скибінський найближче підійшов до розгадки трагедії, яка 63 роки не давала спокою багатьом експертам, що займалися подробицями події.

[ + – ] Група Дятлова в поході: архівне фото

Версія уральського інженера спирається на втрачені раніше деталі — біля намету, з якого втекли учасники дятлівського походу, були виявлені сліди за 10 метрів від намету, які всупереч погодним умовам майже місяць залишалися на снігу. Скибінський пояснив це тим, що подібне могло статися лише в тому випадку, коли туристи йшли по мокрому снігу, який пізніше знову замерз, хоча погодні умови в момент трагедії зовсім не передбачали танення снігу.

Водночас імовірність того, що на сніг було надано різкого термічного впливу, практично нульова, оскільки, як відомо, намет уцілів і не мав ознак займання. У зв'язку з цим експерт дійшов висновку, що сніг на схилі, де були виявлені сліди, підтопили хімічні реагенти, до того ж розпорошені у величезній кількості з повітря.

[ + – ] Група Дятлова: архівне фото

"Відсутність слідів говорить про те, що біля намету сніг був підтоплений. Але це не може бути природним явищем, бо тоді сніг також розтанув би й у тому місці, звідки починаються сліди. Перелетіти туристи на таку відстань не могли. А отже, це явище техногенне", — розповів Скибінський.

За його словами, для подібного результату знадобилося б до 15 тонн, наприклад азотної кислоти, які могла б принести невдало запущена ракета Р-12. Справа в тому, що тоді СРСР прагнув досягти ядерного паритету зі США, тому керівництво країни проводило випробування ракети, здатної донести ядерну боєголовку до території Америки. Такою ракетою могла стати Р-12, яка була досить легкою та могла бути запущена з невеликого стартового майданчика. Але в 1958 році існувала заборона на випробування атомної зброї, тому випробувальний запуск був проведений у суворій таємності, нагадав експерт.

"За офіційними даними, майданчик почав працювати в 1962 році, але я підозрюю, що насправді набагато раніше, адже такий великий об'єкт не могли так швидко побудувати відразу після скасування мораторію. Випробування Р-12 проходили під кодовою назвою операція "Роза". Вона й стала причиною загибелі "дятлівців", — упевнений Скибінський.

Він вважає, що ракета Р-12 мала пошкодження паливного відсіку, що стало причиною її детонації поблизу табору туристів. Це пояснює і той факт, що "дятлівці" були чимось жахливо налякані, оскільки вибиралися з розрізаного намету без взуття та верхнього одягу, залишивши амуніцію та припаси. Зважаючи на все, вважає Скибінський, незабаром після невдалого випробування військові вирушили на місце події, знайшли там намет і замерзлі трупи туристів, після чого просто замели сліди, через що слідчим багато років так і не вдавалося встановити причину трагедії.

Раніше Фокус писав про іншу версію подій на перевалі Дятлова. У 2020 році вирішили, що причиною загибелі стало й те, що група відійшла на 50 метрів від свого розташування та не змогла знайти намет. А тілесні ушкодження деяких туристів говорять про снігову лавину, під яку вони потрапили.