Загадочное заболевание в Северной Корее: Ким Чен Ын закрыл въезд в Пхеньян

Согласно распоряжению северокорейского руководителя, жителям столицы нужно мерить температуру 4 раза в день и отчитываться перед врачами по телефону.

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Руководство Северной Кореи закрыло въезд в столицу страны Пхеньян из-за непонятного респираторного заболевания. Неизвестно, идет ли речь о вспышке коронавирусной инфекции, или же о чем-то другом. Об этом сообщает Metro.

В течение пяти дней жители города будут находиться в своих домах и мерить температуру.

Эту информацию подтвердила местная пресса, а также российское посольство, сославшись на распоряжение правительства Ким Чен Ына.

Сообщается, что был установлен "особый антиэпидемический период", в течение которого представителей зарубежных делегаций попросили не выходить за пределы посольств.

Жителей столицы попросили измерять температуру четыре раза в день и по телефону сообщать о результатах в больницы.

О Covid-19 в сообщении правительства не сообщается, но упоминается об "увеличении случаев повторных заболеваний гриппом и другими респираторными болезнями".

Во вторник стало известно, что жители Пхеньяна запасаются продуктами, ожидая жестких ограничительных мер.

В июле власти страны предположили, что вспышка коронавирусной инфекции в стране произошла из-за тех, кто контактировал с воздушными шарам, прилетевшим из Южной Кореи. Однако к августу уже было объявлено о победе над вирусом.

Точные данные о заболеваемости в стране власти не сообщают, поэтому сложно сделать вывод о последствиях пандемии в этой закрытой стране.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай заражения подвидом штамма коронавируса "Кракен". По данным Минздрава, новый вариант COVID-19 выявили в Сумской области. Местный житель не был вакцинирован.

Ранее Фокус сообщал, что в КНДР подростков, которые использовании южнокорейские слова, отправили на угольные шахты за "неправильный" диалект. В Северной Корее употребление таких слов считается контрреволюционным преступлением.