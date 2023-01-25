Загадкове захворювання у Північній Кореї: Кім Чен Ин закрив в'їзд до Пхеньяну

Згідно з розпорядженням північнокорейського керівника, мешканцям столиці потрібно міряти температуру 4 рази на день та звітувати перед лікарями по телефону.

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Керівництво Північної Кореї закрило в'їзд до столиці країни Пхеньян через незрозуміле респіраторне захворювання. Невідомо, чи йдеться про спалах коронавірусної інфекції, чи про щось інше. Про це повідомляє Metro.

Протягом п'яти днів жителі міста будуть у своїх будинках та мірятимуть температуру.

Цю інформацію підтвердила місцева преса, а також російське посольство, пославшись на розпорядження уряду Кім Чен Ина.

Повідомляється, що було встановлено "особливий антиепідемічний період", протягом якого представників закордонних делегацій попросили не виходити за межі посольств.

Мешканців столиці попросили вимірювати температуру чотири рази на день та по телефону повідомляти про результати у лікарні.

Про Covid-19 у повідомленні уряду не йдеться, але згадується про "збільшення випадків повторних захворювань на грип та інші респіраторні хвороби".

У вівторок стало відомо, що жителі Пхеньяну запасаються продуктами, очікуючи на жорсткі обмежувальні заходи.

У липні влада країни припустила, що спалах коронавірусної інфекції в країні стався через тих, хто контактував з повітряними кулями, що прилетіли з Південної Кореї. Однак до серпня вже було оголошено про перемогу над вірусом.

Точні дані про захворюваність у країні влада не повідомляє, тому складно зробити висновок про наслідки пандемії в цій закритій країні.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано перший випадок зараження підвидом штаму коронавірусу "Кракен". За даними МОЗ, новий варіант COVID-19 виявили в Сумській області. Місцевий житель не був вакцинований.

Раніше Фокус повідомляв, що в КНДР підлітків, які використовували південнокорейські слова, відправили на вугільні шахти за "неправильний" діалект. У Північній Кореї вживання таких слів вважається контрреволюційним злочином.