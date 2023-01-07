"Контрреволюция": в КНДР подростков отправили на угольные шахты за "неправильный" диалект
Сеульский диалект становится модным среди молодого поколения северокорейцев, однако власти рассматривают использование южнокорейских слов как контрреволюционное преступление.
Четырех северокорейских подростков исключили из учебного заведения и отправили работать на угольную шахту за то, что они использовали выражения из популярной западной поп-культуры. Об этом сообщает The Mirror.
Ким Чен Ын известен тем, что придерживается строгого запрета на ввоз в страну музыкальной и кинопродукции из Южной Кореи. Были случаи, когда контрабандистов казнили.
Такие сериалы, как "Игра в кальмара" или "Любовное приземление", снятые южнокорейскими режиссерами, пытаются ввозить в КНДР на USB-носителях.
Теперь же местное правительство пытается бороться с теми, кто говорит с более мягким акцентом, присущим жителям Южной Кореи.
Четырех юношей отправили на работы в регион Онсонг на границе с Китаем. Их задержали в декабре. Местный полицейский слышал, как в зале ожидания вокзала один из них употребил слово "милая" из южнокорейского диалекта.
Сеульский диалект становится модным среди молодого поколения северокорейцев, однако власти рассматривают использование южнокорейских слов как контрреволюционное преступление.
В северокорейском ЦК назвали это непростительным проявлением симпатии к "попыткам врагов внедрить буржуазную идеологию и культуру", рассказал житель провинции Северный Хамген.
Сообщается, что в прошлом месяце двух подростков 16 и 17 лет казнили на летном поле в городе Хесан. Казнь проводили на глазах шокированных местных жителей.
Напомним, что северокорейский руководитель Ким Чен Ын готовит "самую любимую" дочь в свои преемницы. Эксперты полагают, что юная Ким Чжу Э, может в будущем стать преемницей своего отца.
Ранее Фокус сообщал, что для противодействия ядерной угрозе со стороны КНДР США и Южная Корея разрабатывают совместные варианты действий.