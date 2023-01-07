"Контрреволюция": в КНДР подростков отправили на угольные шахты за "неправильный" диалект

Сеульский диалект становится модным среди молодого поколения северокорейцев, однако власти рассматривают использование южнокорейских слов как контрреволюционное преступление.

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Четырех северокорейских подростков исключили из учебного заведения и отправили работать на угольную шахту за то, что они использовали выражения из популярной западной поп-культуры. Об этом сообщает The Mirror.

Ким Чен Ын известен тем, что придерживается строгого запрета на ввоз в страну музыкальной и кинопродукции из Южной Кореи. Были случаи, когда контрабандистов казнили.

Такие сериалы, как "Игра в кальмара" или "Любовное приземление", снятые южнокорейскими режиссерами, пытаются ввозить в КНДР на USB-носителях.

Теперь же местное правительство пытается бороться с теми, кто говорит с более мягким акцентом, присущим жителям Южной Кореи.

Четырех юношей отправили на работы в регион Онсонг на границе с Китаем. Их задержали в декабре. Местный полицейский слышал, как в зале ожидания вокзала один из них употребил слово "милая" из южнокорейского диалекта.

Сеульский диалект становится модным среди молодого поколения северокорейцев, однако власти рассматривают использование южнокорейских слов как контрреволюционное преступление.

В северокорейском ЦК назвали это непростительным проявлением симпатии к "попыткам врагов внедрить буржуазную идеологию и культуру", рассказал житель провинции Северный Хамген.

Сообщается, что в прошлом месяце двух подростков 16 и 17 лет казнили на летном поле в городе Хесан. Казнь проводили на глазах шокированных местных жителей.

Напомним, что северокорейский руководитель Ким Чен Ын готовит "самую любимую" дочь в свои преемницы. Эксперты полагают, что юная Ким Чжу Э, может в будущем стать преемницей своего отца.

Ранее Фокус сообщал, что для противодействия ядерной угрозе со стороны КНДР США и Южная Корея разрабатывают совместные варианты действий.