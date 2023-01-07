"Контрреволюція": у КНДР підлітків відправили на вугільні шахти за "неправильний" діалект

Сеульський діалект стає модним серед молодого покоління північнокорейців, проте влада розглядає використання південнокорейських слів як контрреволюційний злочин.

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Чотирьох північнокорейських підлітків виключили з навчального закладу й відправили працювати на вугільну шахту за те, що вони використали вирази із популярної західної поп-культури. Про це повідомляє The Mirror.

Кім Чен Ин відомий тим, що дотримується суворої заборони на ввезення в країну музичної та кінопродукції з Південної Кореї. Були випадки, коли контрабандистів страчали.

Такі серіали як "Гра в кальмара" або "Любовне приземлення", зняті південнокорейськими режисерами, намагаються ввозити в КНДР на USB-носіях.

Тепер місцевий уряд намагається боротися з тими, хто розмовляє з більш м'яким акцентом, властивим жителям Південної Кореї.

Чотирьох юнаків відправили на роботи в регіон Онсонг на кордоні з Китаєм. Їх затримали в грудні. Місцевий поліцейський чув, як у залі очікування вокзалу один із них ужив слово "мила" з південнокорейського діалекту.

Сеульський діалект стає модним серед молодого покоління північнокорейців, проте влада розглядає використання південнокорейських слів як контрреволюційний злочин.

У північнокорейському ЦК назвали це проявом симпатії до "спроб ворогів запровадити буржуазну ідеологію та культуру", який не можна пробачати, розповів мешканець провінції Північний Хамген.

Повідомляється, що минулого місяця двох підлітків 16 та 17 років стратили на льотному полі в місті Хесан. Страту проводили на очах шокованих місцевих жителів.

Нагадаємо, що північнокорейський керівник Кім Чен Ин готує "найулюбленішу" дочку у свої наступниці. Експерти вважають, що юна Кім Чжу Е може в майбутньому стати наступницею свого батька.

Раніше Фокус повідомляв, що для протидії ядерній загрозі з боку КНДР США та Південна Корея розробляють спільні варіанти дій.