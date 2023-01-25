"Офицеры ФСБ и трехзвездные генералы": чиновники Кремля бегут на Запад, — СМИ

По словам российского правозащитника Владимира Осечкина, за помощь с выездом из РФ он получает информацию о внутренней работе российских спецслужб. Некоторые данные передаются западным ведомствам.

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Ряд высокопоставленных чиновником Кремля бегут от российского президента Владимира Путина на Запад. С начала масштабного вторжения российских войск в Украину в западные страны перебрались некоторые высокопоставленные агенты ФСБ и даже трехзвездные генералы войны. в Об этом сообщает The Mirror.

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что помогал уехать упомянутым жителям РФ.

По словам правозащитника, его организация получает запросы о помощи ежедневно. Большей частью обращения поступают от рядовых военнослужащих, но, среди прочего, есть и запросы от высокопоставленных лиц, в т.ч. бывшего правительственного министра и генерала с тремя звездами.

[ + – ] Бывший лейтенант ФСБ, а ныне перебежчик Экран Наврузбеков

Некоторые из них — офицеры ФСБ и сотрудники "группы Вагнера".

Высокопоставленные официальные лица боятся больше других, потому что им "очень хорошо" известно, как работает путинский режим.

Они хорошо понимают, что если начнут говорить, высока вероятность теракта с помощью "Новичка" или убийства, пояснил Осечкин.

Осечкин помогает перебежчикам и в ответ ожидает получить определенную информацию о внутренней работе российских агентств. Некоторые данные передаются западным спецслужбам, с которыми Осечкин регулярно контактирует.

Экран Наврузбеков, бывший лейтенант ФСБ, а ныне перебежчик, согласился рассказать о работе российских шпионов в Европе.

"Наши боссы ФСБ попросили агентов в Европе найти наемников, которые захотят поехать в Украину. Добровольцев же, которые едут воевать на стороне Украины, они называют террористами. У меня была такая переписка", — пояснил он.

Напомним, что враг Путина опасается за свою жизнь после пули в конверте и угроз убийством. По данным СМИ, в письме бывшему сотруднику российских спецслужб в качестве обратного адреса значился лондонский крематорий Патни-Вейл.

Ранее Фокус сообщал, что по словам российского пропагандиста Владимира Соловьева, вооружения, которое поставляются в Украину, невозможно уничтожить с помощью конвенционального оружия, потому что "у них троекратное превосходство". В странах Европы "разбросаны тысячи танков Leopard".