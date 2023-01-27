"Медведь Кардашьян, жаждущий славы": медведь из Колорадо сделал 400 селфи в лесу (фото)
Дикий медведь "позировал" перед объективом камеры, с помощью которой экологи отслеживают поведение диких животных. Фотогеничный медведь был запечатлен в разных положениях, на одном таком селфи он высунул язык.
Сотрудники ведомства, которые занимаются вопросами диких животных в открытых местностях и горных парках в городе Боулдер (Колорадо), были крайне удивлены, когда увидели, что камера сделала медвежье селфи. Об этом сообщает The Sun.
Объектив запечатлел фотогеничного медведя в разных положениях.
"Медведь проявил особый интерес к одной из наших лесных камер, воспользовался возможностью и сделал сотни "селфи". Мы смеялись, когда увидели эти изображения, думаю, другие посмеются тоже", — сказал представитель ведомства по охране дикой природы.
Медведь подходил к камере с нескольких ракурсов, на одном из снимков он поднял подбородок вверх, на другом — высунул язык. После "фотосессии" он скрылся в лесной чаще.
Местные экологи установили девять камер в дикой местности штата Колорадо.
Собранная информация используется в планировании мер по защите естественный среды обитания диких животных.
Но большинство животных, которых снимают камеры, их не замечают и проходят мимо.
Пользователям понравилась эта история, кто-то даже сравнил медведя с Ким Кардашьян (Kim-bearly Kardashian).
"Нам повезло жить в районе с богатой дикой фауной, а эти камеры помогают выяснить, какие именно животные обитают в округе, узнать об их поведении в течение дня, недели и даже лет", — объяснил эколог Кристин Нуньес.
Команда исследователей сообщила, что камеры снимают койотов, бобров и бурых медведей.
Напомним, что "самая одинокая в мире медведица", которая родилась в крымском зоопарке и провела 12 лет в цирковой клетке, прожила на свободе только несколько недель.
Ранее Фокус сообщал, что во время нападения белого медведя на Аляске погибла мама и ребенок. Животного не было видно из-за сильной метели.