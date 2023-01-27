Ведмідь "Кардаш'ян" зробив 400 селфі в лісі Колорадо (фото)

Дикий ведмідь "позував" перед об'єктивом камери, за допомогою якої екологи відстежують поведінку диких тварин. Фотогенічний ведмідь був зображений у різних положеннях, на одному такому селфі він висунув язик.

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Співробітники відомства, які займаються питаннями диких тварин у відкритих місцевостях і гірських парках у місті Боулдер (Колорадо), були вражені, коли побачили, що камера зробила ведмеже селфі. Про це повідомляє The Sun.

Об'єктив зобразив фотогенічного ведмедя в різних положеннях.

"Ведмідь виявив особливий інтерес до однієї з наших лісових камер, скористався можливістю й зробив сотні "селфі". Ми сміялися, коли побачили ці зображення, думаю, інші посміються також", — сказав представник відомства з охорони дикої природи.

[ + – ] Ведмідь у лісі штату Колорадо

Ведмідь підходив до камери з кількох ракурсів, на одному зі знімків він підняв підборіддя вгору, на іншому висунув язик. Після "фотосесії" він зник у лісовій гущавині.

[ + – ] Ведмідь висунув язик на "селфі"

Місцеві екологи встановили дев'ять камер у дикій місцевості штату Колорадо.

Зібрана інформація використовується в плануванні заходів щодо захисту природного довкілля диких тварин.

[ + – ] Ведмідь у лісі штату Колорадо

Але більшість тварин, яких знімають камери, їх не помічають і проходять повз.

[ + – ] Лапа ведмедя

Користувачам сподобалася ця історія, хтось навіть порівняв ведмедя з Кім Кардаш'ян (Kim-bearly Kardashian).

"Нам пощастило жити в районі з багатою дикою фауною, а ці камери допомагають з'ясувати, які саме тварини мешкають в окрузі, дізнатися про їхню поведінку протягом дня, тижня та навіть років", — пояснив еколог Крістін Нуньєс.

Команда дослідників повідомила, що камери знімають койотів, бобрів і бурих ведмедів.

Нагадаємо, що "найсамотніша у світі ведмедиця", яка народилася в кримському зоопарку та провела 12 років у цирковій клітці, прожила на волі лише кілька тижнів.

Раніше Фокус повідомляв, що під час нападу білого ведмедя на Алясці загинули мама й дитина. Тварини не було видно через сильну хуртовину.