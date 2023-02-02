В США проверяют аукционные дома, продававшие картины Абрамовичу и Коломойскому, — СМИ

Власти США, по информации журналистов, пытаются пресечь деятельность "профессиональных уклонистов от санкций" — тех, кто помогает состоятельным лицам обходить ограничения и отмывать деньги.

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Власти США после усиления мер борьбы с нарушителями торговых санкций обратили внимание на сделки с предметами искусства, которые совершали состоятельные россияне и украинцы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Упоминаются имена подсакнционных граждан РФ Андрея Мельниченко, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича, а также украинского миллиардера Игоря Коломойского.

Сообщается, что у аукционных домов запросили информацию о прошлых сделок с участием упомянутых лиц. Представители аукционного дома Christie’s сообщили, что "сотрудничают с правоохранителями, когда это требуется", то же сказали и представители Sotheby’s. В Phillips объяснили, что у них действуют меры, призванные не позволить людям, в отношении, которых введены санкции, "проводить сделки прямо или косвенно в аукционном зале".

Таким образом власти США пытаются пресечь деятельность "профессиональных уклонистов от санкций" — тех, кто помогает состоятельным лицам обходить ограничения и отмывать деньги.

Так, в январе были предъявлены обвинения двум гражданам, в том числе и бывшему специальному агенту ФБР, который помогал российскому олигарху Олегу Дерипаске действовать в обход санкций.

По данным Джорджа Ледерина, прокурора, специализирующегося в делах о предметах искусства и изъятии активов, такие меры стали итогом совместной работы Департаментов казначейства и Управления по контролю за иностранными активами.

В течение последних нескольких месяцев прокуроры в Манхеттене интересовались специфическими произведениями искусства, которые были куплены несколько лет назад, а также недвижимостью.

Отмечается, что российский магнат Мельниченко, который занимается продажей удобрений, и чье состояние Bloomberg оценивает в 12,7 млрд долларов, приобрел "Пруд с водяными лилиями" Клода Мане за 49.6 млн долларов. Упоминается и о том, что жена Романа Абрамовича Дарья Жукова — коллекционер предметов искусства.

Напомним, что в Хорватии "исчезла" яхта российского олигарха Алишера Усманова, в отношении которого действуют санкции. Яхта Irina VU беспрепятственно направилась к берегам Турции.

Ранее Фокус сообщал, что, по информации СМИ, Путин приобрел яхту за миллиарды долларов от газовой аферы. Расследователи "Досье" восстановили схему, по которой российский президент получил прибыль от перепродажи "газовых" акций.