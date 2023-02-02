У США перевіряють аукціонні будинки, які продавали картини Абрамовичу та Коломойському, — ЗМІ

Влада США, за інформацією журналістів, намагається припинити діяльність "професійних ухилянтів від санкцій" — тих, хто допомагає заможним особам обходити обмеження та відмивати гроші.

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Влада США після посилення заходів боротьби з порушниками торгових санкцій звернула увагу на угоди з предметами мистецтва, які робили заможні росіяни та українці. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Згадуються імена підсакційних громадян РФ Андрія Мельниченка, Віктора Вексельберга та Романа Абрамовича, а також українського мільярдера Ігоря Коломойського.

Повідомляється, що аукціонні будинки запросили інформацію про минулі угоди за участю згаданих осіб. Представники аукціонного будинку Christie's повідомили, що "співпрацюють із правоохоронцями, коли це потрібно", те ж саме сказали і представники Sotheby's. У Phillips пояснили, що у них діють заходи, покликані не дозволити людям, щодо яких запроваджено санкції, "проводити угоди прямо чи опосередковано в аукціонній залі".

Таким чином влада США намагається припинити діяльність "професійних ухилянтів від санкцій" — тих, хто допомагає заможним особам обходити обмеження та відмивати гроші.

Так, у січні було пред'явлено звинувачення двом громадянам, у тому числі й колишньому спеціальному агенту ФБР, який допомагав російському олігарху Олегу Дерипаску діяти в обхід санкцій.

За даними Джорджа Ледеріна, прокурора, який спеціалізується у справах про предмети мистецтва та вилучення активів, такі заходи стали підсумком спільної роботи Департаментів казначейства та Управління з контролю за іноземними активами.

Протягом останніх кількох місяців прокурори в Манхеттені цікавилися специфічними витворами мистецтва, купленими кілька років тому, а також нерухомістю.

Зазначається, що російський магнат Мельниченко, який займається продажем добрив, і чиї статки Bloomberg оцінює в 12,7 млрд доларів, придбав "Ставок з водяними ліліями" Клода Мане за 49.6 млн доларів. Згадується й про те, що дружина Романа Абрамовича Дар'я Жукова – колекціонер предметів мистецтва.

Нагадаємо, що в Хорватії "зникла" яхта російського олігарха Алішера Усманова, щодо якого діють санкції. Яхта Irina VU безперешкодно попрямувала до берегів Туреччини.

Раніше Фокус повідомляв, що за інформацією ЗМІ, Путін придбав яхту за мільярди доларів від газової афери. Розслідувачі "Досьє" відновили схему, за якою російський президент отримав прибуток від перепродажу "газових" акцій.