40 лет развлекал туристов: в Таиланде освободили знаменитого "пивного слона" (фото)

52-летний слон был местной знаменитостью, появлялся на местных свадьбах, в рекламе и в фильмах. Тем не менее содержали его как домашнее дрессированное животное в плохих условиях.

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В Таиланде 52-летний слон Тон Бай, которого владелец на протяжении 40 лет держал на цепи, переехал в новый дом, где теперь он будет под надлежащим присмотром. Об этом сообщает The Mirror.

Слона содержали как домашнее дрессированное животное в плохих условиях. Тем не менее он стал местной знаменитостью, появлялся на местных свадьбах, в рекламе и в фильмах.

Он стал "лицом" тайского пивной марки Chang. Но кадры, снятые несколько лет назад возле дома его владельца, показали, что жизнь у слона совсем не звездная. Животное было привязано к палке, с цепями на двух передних ногах и в клетке.

[ + – ] Тайский слон-селебрити

Но после десятилетий в неволе активисты договорились о сделке с владельцем и освободили животное.

Основатель тайского заповедника для слонов (The Elephant Sanctuary) Лек Чаилерт совместно с дочерью премьер-министра по имени

Кхун Канджана Нуна Шилпа-арча, добились того, чтобы слона перевезли в другое место. Дочь тайского премьера немало удивилась условиями, в которых содержалось животное.

"После того, как она его увидела, она начала искать возможности, чтобы ему помочь, предоставить свободу и проявить уважение", — пояснил владелец заповедника.

Финансировали этот проект правительство страны и пивоваренная компания Thai Beverage Company, производитель известного пива Chang.

Владелец заповедника сообщил, что теперь слон "свободен от своих цепей". У него есть место, чтобы прогуляться, есть тень, чтобы скрыться от палящего солнца и фонтан.

Он рассказал, что на новом месте слон казался неуверенным, нервничал, и даже будто стеснялся исследовать местность без указаний со стороны, что нужно делать. Со временем животное сможет адаптироваться к обретенной свободе после долгих трудовых лет.

Ранее Фокус сообщал, что жительница Китая ушла из зоопарка в крови после того, как разъяренный шимпанзе бросил в нее бутылкой.

Напомним также, что житель Зимбабве прыгнул в реку, спасаясь от слона, и пострадал от нападения крокодила.