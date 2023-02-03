40 років розважав туристів: у Таїланді звільнили знаменитого "пивного слона" (фото)

52-річний слон був місцевою знаменитістю, з'являвся на місцевих весіллях, у рекламі й у фільмах. Проте утримували його як домашню дресировану тварину в поганих умовах.

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У Таїланді 52-річний слон Тон Бай, якого власник упродовж 40 років тримав на ланцюзі, переїхав до нового будинку, де тепер він перебуватиме під належним наглядом. Про це повідомляє The Mirror.

Слона утримували як домашню дресировану тварину в поганих умовах. Проте він став місцевою знаменитістю, з'являвся на місцевих весіллях, у рекламі та фільмах.

Він став "обличчям" тайської пивної марки Chang. Але кадри, зняті кілька років тому біля будинку його власника, показали, що життя в слона зовсім не зіркове. Тварина була прив'язана до ціпка, з ланцюгами на двох передніх лапах і в клітці.

[ + – ] Тайський слон-селебриті

Але після десятиліть у неволі активісти домовилися про угоду з власником і звільнили тварину.

Засновник тайського заповідника для слонів (The Elephant Sanctuary) Лек Чаїлерт спільно з дочкою прем'єр-міністра на ім'я Кхун Канджана Нуна Шілпа-Арча домоглися того, щоб слона перевезли в інше місце. Дочку тайського прем'єра дуже здивували умови, в яких утримували тварину.

"Після того, як вона його побачила, вона почала шукати можливості, щоб йому допомогти, надати свободу й виявити повагу", — пояснив власник заповідника.

Фінансували цей проєкт уряд країни та пивоварна компанія Thai Beverage Company, виробник відомого пива Chang.

Власник заповідника повідомив, що тепер слон "вільний від своїх ланцюгів". У нього є місце, щоб прогулятися, є тінь, щоб сховатися від сонця, і фонтан.

Він розповів, що на новому місці слон здавався невпевненим, нервувався та навіть ніби соромився досліджувати місцевість без вказівок, що треба робити. Згодом тварина зможе адаптуватися до здобутої свободи після довгих трудових років.

Раніше Фокус повідомляв, що мешканка Китаю пішла із зоопарку в крові після того, як розлючений шимпанзе кинув у неї пляшкою.

Нагадаємо також, що мешканець Зімбабве стрибнув у річку, рятуючись від слона, та постраждав від нападу крокодила.