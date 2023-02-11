В статую Христа-Спасителя в Бразилии попала молния (фото)

Историческая достопримечательность в Рио-де-Жанейро принадлежит к "семи новым чудесам мира".

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В знаменитую бразильскую статую Христа-Спасителя попала молния. Кадрамы явления поделился местный фотограф Фернандо Брага.

10 февраля 2023 около 19:00 по местному времени произошло чрезвычайное событие. Молния ударила прямо в голову статуи. Фото прямого попадания молнии активно распространяются в Сети.

"БОЖЕСТВЕННАЯ МОЛНИЯ!!! ЭТО ПЯТНИЦА!!!" – комментирует снимки бразильский фотограф.

Отметим, что бразильская статуя считается одним из "семи новых чудес света". Она расположена на горе Корковада в национальном парке леса Тижука, высота которой составляет 709 метров (при этом высота самой статуи 38 метров). Ее построили в 1931 году.

Историческая памятка весит 1145 тонн. Построена она как символ христианства, однако стала символом Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом.

Это не первый раз, когда молния попадает в статую Христа-Спасителя. В 2014 году в результате инцидента у статуи откололся большой палец правой руки. А также молния попадала в статую в 2017, декабре 2013 и в 2010 году. О последствиях попадания в 2023 году не сообщается.

Напомним, в Бразилии начали возводить еще одну статую Христа-Спасителя.

Также Фокус писал о том, что статую Христа-Спасителя в Бразилии подсвечивались цветами украинского флага.