У статую Христа-Спасителя в Бразилії влучила блискавка (фото)

Історична пам'ятка в Ріо-де-Жанейро належить до "семи нових чудес світу".

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У знамениту бразильську статую Христа-Спасителя влучила блискавка. Кадрами явища поділився місцевий фотограф Фернандо Брага.

10 лютого 2023 року близько 19:00 за місцевим часом сталася надзвичайна подія. Блискавка вдарила прямо в голову статуї. Фото прямого влучання блискавки активно поширюються в мережі.

"БОЖЕСТВЕННА БЛИСКАВКА !!! ЦЕ П'ЯТНИЦЯ!!!" — коментує знімки бразильський фотограф.

Зазначимо, що бразильська статуя вважається одним із "семи нових чудес світу". Вона розташована на горі Корковаду в національному парку ліс Тіжука, висота якої становить 709 метрів (при цьому висота самої статуї 38 метрів). Її спорудили у 1931 році.

Історична пам'ятка важить 1145 тонн. Збудована вона як символ християнства, проте стала символом Ріо-де-Жанейро і Бразилії загалом.

Це не перший раз, коли блискавка потрапляє в статую Христа-Спасителя. У 2014 році внаслідок інциденту в статуї відколовся великий палець правої руки. А також блискавка потрапляла в статую у 2017, грудні 2013 та у 2010 році. Про наслідки влучання у 2023 році не повідомляється.

Нагадаємо, у Бразилії почали зводити ще одну статую Христа-Спасителя.

Також Фокус писав про те, що статую Христа-Спасителя у Бразилії підсвічували кольорами українського прапора.