Жена запихивает мужа в холодильник: Бэнкси показал новое граффити ко Дню св. Валентина (фото)

Изображение женщины в домашнем халате, которая с улыбкой запихивает мужа в холодильник вызвало противоречивые отклики у аудитории.

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В День св. Валентина британский анонимный художник Бэнкси представил свою новую работу, с помощью которой попытался привлечь внимание общественности к проблеме домашнего насилия. Соответствующий пост опубликован на странице Бэнкси в Instagram.

Граффити — домохозяйка с выбитым зубом и синяком, запихивающая мужа в холодильник, — появилось на стене дома в городе Маргит (английское графство Кент).

"Боремся с домашним насилием. Даже в день св. Валентина. Всегда!" — отметил художник популярный комментарий.

[ + – ] Комментарий к работе Бэнкси

За первые 7 часов пост набрал более миллиона просмотров, а в комментариях разгорелась оживленная дискуссия.

[ + – ] Граффити ко Дню святого Валентина

Кто-то обратил внимание на то, что выражение "положить в холодильник" буквально означает отложить планы в отношении кого-либо на неопределенный срок, возможно, навсегда.

[ + – ] Комментарий к работе Бэнкси

В ответном комментарии были риторические вопросы о том, скольким мужчинам, пострадавшим от рук женщин, приходилось обращаться к врачам, переполнены ли больничные койки мужчинами, которых избивают женщины?

[ + – ] Комментарий к граффити Бэнкси

"Нужно ли сейчас мужчинам в позднее время суток передвигаться группами, чтобы защититься от женщин? Все эти убежища в городах по всей планеты были для мужчин?" — написал пользователь oceanwavesatlantic.

"Открытое обсуждение проблемы — шаг к ее решению", — отметила мисс Уисли.

[ + – ] Комментарий к граффити Бэнкси

Напомним, что сайт Бэнкси с рисунками в помощь Украине 3500 раз атаковали российские хакеры. В декабре выходец из Бристоля решил продать 50 своих рисунков, а собранные средства — передать Украине.

Ранее Фокус сообщал, что итальянский художник нарисовал антивоенные граффити в Ирпене, Буче и Киеве. Граффитист TVboy рассказал, что побывал в Украине и смог по-настоящему понять отвагу местных жителей.