Дружина запихає чоловіка в холодильник: Бенксі показав нове графіті до Дня св. Валентина (фото)

Зображення жінки в домашньому халаті, яка з посмішкою запихає чоловіка в холодильник, викликало суперечливі відгуки в аудиторії.

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У День св. Валентина британський анонімний художник Бенксі представив свою нову працю, за допомогою якої спробував привернути увагу громадськості до проблеми домашнього насильства. Відповідний пост опубліковано на сторінці Бенксі в Instagram.

Графіті — домогосподарка з вибитим зубом і синцем, що запихає чоловіка в холодильник, — з'явилося на стіні будинку в місті Маргіт (англійське графство Кент).

"Боремося з домашнім насильством. Навіть у день св. Валентина. Завжди!" — зазначив художник популярний коментар.

[ + – ] Коментар до роботи Бенксі

За перші 7 годин пост набрав понад мільйон переглядів, а в коментарях розгорілася жвава дискусія.

[ + – ] Графіті до Дня святого Валентина

Хтось звернув увагу на те, що вираз "покласти в холодильник" буквально означає відкласти плани щодо когось на невизначений термін, можливо, назавжди.

[ + – ] Коментар до роботи Бенксі

У коментарі у відповідь були риторичні питання про те, скільком чоловікам, які постраждали від рук жінок, доводилося звертатися до лікарів, чи переповнені лікарняні ліжка чоловіками, яких б'ють жінки?

[ + – ] Коментар до графіті Бенксі

"Чи потрібно зараз чоловікам у пізній час доби пересуватися групами, щоб захиститися від жінок? Усі ці притулки в містах по всій планеті були для чоловіків?" — написав користувач oceanwavesatlantic.

"Відкрите обговорення проблеми — крок до її розв'язання ", — зазначила міс Віслі.

[ + – ] Коментар до графіті Бенксі

Нагадаємо, що сайт Бенксі з малюнками на допомогу Україні 3500 разів атакували російські хакери. У грудні вихідець із Бристоля вирішив продати 50 своїх малюнків, а зібрані кошти передати Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що італійський художник намалював антивоєнні графіті в Ірпені, Бучі та Києві. Графітист TVboy розповів, що побував в Україні та зміг по-справжньому зрозуміти відвагу місцевих мешканців.