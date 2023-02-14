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Світ

Дружина запихає чоловіка в холодильник: Бенксі показав нове графіті до Дня св. Валентина (фото)

Нова робота Бенксі
Фото: Instagram | Нова робота Бенксі

Зображення жінки в домашньому халаті, яка з посмішкою запихає чоловіка в холодильник, викликало суперечливі відгуки в аудиторії.

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У День св. Валентина британський анонімний художник Бенксі представив свою нову працю, за допомогою якої спробував привернути увагу громадськості до проблеми домашнього насильства. Відповідний пост опубліковано на сторінці Бенксі в Instagram.

Графіті — домогосподарка з вибитим зубом і синцем, що запихає чоловіка в холодильник, — з'явилося на стіні будинку в місті Маргіт (англійське графство Кент).

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"Боремося з домашнім насильством. Навіть у день св. Валентина. Завжди!" — зазначив художник популярний коментар.

Коментар до роботи Бенксі Fullscreen
Коментар до роботи Бенксі

За перші 7 годин пост набрав понад мільйон переглядів, а в коментарях розгорілася жвава дискусія.

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Графіті до Дня святого Валентина

Хтось звернув увагу на те, що вираз "покласти в холодильник" буквально означає відкласти плани щодо когось на невизначений термін, можливо, назавжди.

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Коментар до роботи Бенксі

У коментарі у відповідь були риторичні питання про те, скільком чоловікам, які постраждали від рук жінок, доводилося звертатися до лікарів, чи переповнені лікарняні ліжка чоловіками, яких б'ють жінки?

Коментар до графіті Бенксі Fullscreen
Коментар до графіті Бенксі

"Чи потрібно зараз чоловікам у пізній час доби пересуватися групами, щоб захиститися від жінок? Усі ці притулки в містах по всій планеті були для чоловіків?" — написав користувач oceanwavesatlantic.

"Відкрите обговорення проблеми — крок до її розв'язання ", — зазначила міс Віслі.

Коментар до графіті Бенксі Fullscreen
Коментар до графіті Бенксі

Нагадаємо, що сайт Бенксі з малюнками на допомогу Україні 3500 разів атакували російські хакери. У грудні вихідець із Бристоля вирішив продати 50 своїх малюнків, а зібрані кошти передати Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що італійський художник намалював антивоєнні графіті в Ірпені, Бучі та Києві. Графітист TVboy розповів, що побував в Україні та зміг по-справжньому зрозуміти відвагу місцевих мешканців.