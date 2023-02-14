В Малайзии крупные питоны спаривались в доме и проломили потолок: видео стало вирусным

По словам офицера отделения гражданской обороны Азиза Хусейна, каждая из рептилий была весом около 32 кг и длиной около 5 метров.

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Представители департамента гражданской обороны Малайзии (Pertahanan Awam) достали нескольких сетчатых питонов, которые заползли под потолок жилого дома. Об этом сообщает малазийское издание Sinar Harian.

Один из сотрудников спасательной службы использовал для этого петлю. Но после таких попыток потолок внезапно обвалился и выяснилось, что огромных змеи на самом деле три, две из них, судя по всему, спаривались.

[ + – ] Питоны под потолком

По словам Азиза Хусейна, офицера отделения гражданской обороны в районе Бентонг, каждая из рептилий была весом около 32 кг и длиной около 5 метров.

Вес третей змеи — 25 кг, а длина — 5 метра.

[ + – ] Сотрудники гражданской обороны тянут питона

По словам правоохранителей, всех змей поймали и впоследствии выпустили в безопасное место.

"Мы хотим сообщить общественности о необходимости мер предосторожности, потому что уже почти наступило лето, и змеи ищут прохладные места", — пояснил Хусейн.

Сетчатые питоны считаются одними из самых крупных змей в мире. Рекордные экземпляры вырастали до 6 метров в длину, но длина средних особей, как правило, — около 5 метров.

Эти змеи живут больше 20 лет. После спаривания самки откладывают от 25 до 80 яиц, инкубационный период длится порядка трех месяцев. Для самки это период голодания, все это время она пытается согреть яйца.

Видео со змеями набрало свыше 50 млн просмотров в TikTok.

Пользователи были шокированы, некоторые высказывались о том, что уехали бы из такого дома и никогда бы в него не возвращались. Кто-то написал, что продал бы дом, опасаясь появления других змей.

"Я закричала, телефон выпал из рук, я будто сама там побывала, когда увидела падающий потолок", — написала пользовательница Simply_V414.

Напомним, что в Индонезии крупный питон заживо проглотил 54-летнюю женщину. Змея, предположительно, напала на сборщицу каучука и укусила ее, после чего обвилась и задушила.

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