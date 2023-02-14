У Малайзії великі пітони спарювалися в будинку та проломили стелю: відео стало вірусним

За словами офіцера відділку цивільної оборони Азіза Хусейна, кожна з рептилій була вагою приблизно 32 кг та завдовжки майже 5 метрів.

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Представники департаменту цивільної оборони Малайзії (Pertahanan Awam) дістали кількох сітчастих пітонів, які заповзли під стелю житлового будинку. Про це повідомляє малайзійське видання Sinar Harian.

Один зі співробітників рятувальної служби використав для цього петлю. Але після таких спроб стеля раптово обвалилася і з'ясувалося, що величезних змій насправді три, дві з них, зважаючи на все, спарювалися.

[ + – ] Пітони під стелею

За словами офіцера відділку цивільної оборони Азіза Хусейна, кожна з рептилій була вагою приблизно 32 кг та завдовжки майже 5 метрів.

Вага третьої змії — 25 кг, а довжина — 5 метрів.

[ + – ] Співробітники цивільної оборони тягнуть пітона

За словами правоохоронців, усіх змій упіймали і згодом випустили у безпечне місце.

"Ми хочемо повідомити громадськість про необхідність запобіжних заходів, тому що вже майже настало літо, і змії шукають прохолодні місця", — пояснив Хусейн.

Сітчасті пітони вважаються одними з найбільших змій у світі. Рекордні екземпляри виростали до 6 метрів завдовжки, але довжина середніх особин, як правило, майже 5 метрів.

Ці змії живуть понад 20 років. Після парування самки відкладають від 25 до 80 яєць, інкубаційний період триває приблизно три місяці. Для самки це період голодування, весь цей час намагається зігріти яйця.

Відео зі зміями набрало понад 50 млн переглядів у TikTok.

Користувачі були шоковані, деякі висловлювалися про те, що поїхали б з такого будинку і ніколи б до нього не поверталися. Хтось написав, що продав би будинок, побоюючись появи інших змій.

"Я закричала, телефон випав із рук, я ніби сама там побувала, коли побачила стелю, що падає", — написала користувачка Simply_V414.

Нагадаємо, що в Індонезії великий пітон живцем проковтнув 54-річну жінку. Змія, ймовірно, напала на збиральницю каучуку і вкусила її, після чого обвилась і задушила.

Раніше Фокус повідомляв, що дайвер вдарив ногою голодну агресивну акулу і це врятувало йому життя.