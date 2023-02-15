"В 236 метрах от катастрофы: летевший с Гавайев "Боинг-777" едва не упал в океан (фото)

В условиях штормовой погоды самолет падал со скоростью почти 2,5 км в минуту, но пилотам все же удалось восстановить управление.

Related video

Спустя некоторое время после вылета из аэропорта на Гавайях самолет United Airlines начала резкое падение и менее чем за минуту потерял 400 метров. До столкновения с поверхностью океана оставалось чуть больше 230 метров. Об этом сообщает The Air Current со ссылкой на данные FlightRadar24

18 декабря рейс 1722 вылетел из аэропорта города Кахулуи на острове Мауи. В условиях штормовой погоды лайнер набрал высоту около 670 метров, но после этого началось резкое снижение.

[ + – ] Пассажирский лайнер терял высоту со скоростью почти 2,5 км в минуту

Сообщается, что Boeing 777-200 падал со скоростью почти 2,5 км в минуту, но пилотам все же удалось восстановить управление, когда лайнер оказался всего лишь в 236 метрах над поверхностью океана.

Когда самолет вновь набирал высоту, пассажиры на борту и пилоты подверглись воздействию силы, почти в 2,7 раза превышающей силу гравитации. Затем самолет поднялся на крейсерскую высоту около 10 000 метров.

Самолет успешно приземлился в аэропорту Сан-Франциско на 27 минут раньше графика после 4 часов и 15 минут полета. Затем он вылетел в Чикаго спустя два с половиной часа.

[ + – ] Самолет начала резко падать после подъема на 670 метров

Джош Фрид, представитель пресс-службы авиакомпании, сообщил, что после посадки пилоты заполнили соответствующие отчеты по безопасности. Представители United изучили этот инцидент вместе с ведомствами FAA и ALPA, в итоге было решено, что пилотам следует пройти дополнительную подготовку.

"Пилоты сотрудничали во время расследования, их подготовка продолжается", — пояснили в авиакомпании.

Оба пилота, которые управляли лайнером провели в воздухе в общей сложности 25 тысяч часов.

Происшествие широко не освещалось, но известно, что никто из пассажиров не пострадал.

10 января произошел похожий случай. Пассажирский лайнер "Боинг" 787 Dreamliner, летевший в Данию из столицы Катара Дохи, начал резко падать. До спасительного вмешательства самолет был в 250 метрах от моря, до катастрофы оставались считанные секунды.

Ранее Фокус сообщал, что истребитель F-16 в течение 17 часов управлялся ИИ. Теперь можно обходиться без пилотов-испытателей.