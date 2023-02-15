"У 250 метрах від катастрофи: "Боїнг-777", який летів з Гаваїв, ледь не впав в океан (фото)

В умовах штормової погоди літак падав зі швидкістю майже 2,5 км за хвилину, але пілотам все ж таки вдалося відновити управління.

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Через деякий час після вильоту з аеропорту на Гаваях літак United Airlines розпочав різке падіння і менш ніж за хвилину втратив 400 метрів. До зіткнення з поверхнею океану залишалося трохи більше ніж 230 метрів. Про це повідомляє The Air Current з посиланням на дані FlightRadar24

18 грудня рейс 1722 року вилетів з аеропорту міста Кахулуї на острові Мауї. За умов штормової погоди лайнер набрав висоту близько 670 метрів, але після цього почалося різке зниження.

[ + – ] Пасажирський лайнер втрачав висоту зі швидкістю майже 2,5 км за хвилину

Повідомляється, що Boeing 777-200 падав зі швидкістю майже 2,5 км за хвилину, але пілотам все ж таки вдалося відновити керування, коли лайнер виявився лише за 236 метрів над поверхнею океану.

Коли літак знову набирав висоту, пасажири на борту і пілоти зазнали дії сили, що майже в 2,7 рази перевищує силу гравітації. Потім літак здійнявся на крейсерську висоту близько 10 000 метрів.

Літак успішно приземлився в аеропорту Сан-Франциско на 27 хвилин раніше, після 4 годин і 15 хвилин польоту. Потім він вилетів до Чикаго через дві з половиною години.

[ + – ] Літак почав різко падати після підйому на 670 метрів

Джош Фрід, представник прес-служби авіакомпанії, повідомив, що після посадки пілоти заповнили відповідні звіти з безпеки. Представники United вивчали цей інцидент разом із відомствами FAA та ALPA, у результаті було вирішено, що пілотам слід пройти додаткову підготовку.

"Пілоти співпрацювали під час розслідування, їхня підготовка триває", — пояснили в авіакомпанії.

Обидва пілоти, які керували лайнером, провели в повітрі загалом 25 тисяч годин.

Подія широко не висвітлювалася, але відомо, що ніхто з пасажирів не постраждав.

10 січня трапився схожий випадок. Пасажирський лайнер "Боїнг" 787 Dreamliner, що летів до Данії зі столиці Катару Дохи, почав різко падати. До рятівного втручання літак був за 250 метрів від моря, до катастрофи залишалися лічені секунди.

Раніше Фокус повідомляв, що винищувач F-16 протягом 17 годин керувався ІІ. Тепер можна обходитися без пілотів-випробувачів.