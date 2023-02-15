"Опасный холодильник": в Англии частично демонтировали граффити Бэнкси (видео)

Картина, написанная ко Дню влюбленных, на которой изображена женщина с синяком под глазом, запихивающая мужчину в холодильную камеру, оставалась в неизменном виде лишь несколько дней. Но затем власти сочли инсталляцию "опасной" для местных жителей.

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Британский анонимный художник Бэнкси, специализирующийся в жанре стрит-арта, подтвердил, что изображение домохозяйки 50-х годов без зуба и с синяком под глазом на стене английского города Магрит оставил именно он. Новая работа оставалась нетронутой несколько дней, но местные власти посчитали ее опасной для жителей. Об этом сообщает Reuters.

Инсталляция под названием "тушь ко Дню св. Валентина" появилась ночью в минувшее воскресенье в прибрежном городе Магрит на востоке Англии.

Очевидно, работа призвана привлечь внимание к проблеме насилия в семьях. Бэнкси часто оставляет малозаметные "улики" на своих работах, по которым можно выяснить авторство, и, как правило, свои граффити он рисует по ночам.

[ + – ] Демонтаж инсталляции Бэнкси

Художник Пит Браун рассказал, что работа простояла в первоначальном виде до утра вторника, 14 февраля, когда сотрудники муниципальной службы убрали холодильник — составную часть инсталляции.

[ + – ] Граффити ко Дню святого Валентина

"Подъехал фургон городского совета, и они забрали холодильник", — объяснил он.

В совете района Тенет объяснили, что граффити нанесено на стене частного домовладения, а вот холодильная камера — элемент этого художественного высказывания — находилась на общественной территории, и ее решили убрать по соображениям безопасности.

[ + – ] Граффити Бэнкси ко Дню святого Валентина Фото: Instagram

"Холодильник сейчас находится на складе, его вернут, если посчитают, что это неопасно для жителей. Мы проконсультируемся с владельцем здания и обсудим, можно ли сохранить изображение для района", — пояснили в райсовете.

Художник Пит Браун сказал, что приехал в курортный Магрит из города Бат, чтобы рисовать море, но после того, как неожиданно наткнулся мурал Бэнкси, потратил свое время на срисовывание этой стены.

Местный житель Ли Гамильтон в интервью журналистам рассказал, что рад появлению граффити.

По его словам, ночью в воскресенье он видел фургон художника возле стены, прилегающая территория была закрыта брезентом, а уже утром появился мурал. Еще он сказал, что ему не удалось рассмотреть неуловимого автора, но даже если бы он его увидел, все же не стал бы раскрывать секрет.

Ранее Фокус сообщал, что граффити Бэнкси ко Дню св. Валентина, на котором жена запихивает мужа в холодильник, вызвало оживленную полемику. Отклики аудитории были разными.

Напомним, что подозреваемого в краже граффити Бэнкси на стене дома в Гостомеле будут судить. Мужчине грозит 13-летний срок заключения.