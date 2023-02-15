"Небезпечний холодильник": в Англії частково демонтували графіті Бенксі (відео)

Картина, написана до Дня закоханих, на якій зображено жінку з синцем під оком, що запихає чоловіка в холодильну камеру, залишалася в незмінному вигляді лише кілька днів. Але потім влада вирішила, що інсталяція "небезпечна" для місцевих жителів.

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Британський анонімний художник Бенксі, який спеціалізується на жанрі стрит-арту, підтвердив, що зображення домогосподарки 50-х років без зуба і з синцем під оком на стіні англійського міста Магріт залишив саме він. Нова робота залишалася незайманою кілька днів, але місцева влада вирішила, що вона небезпечна для мешканців. Про це повідомляє Reuters.

Інсталяція під назвою "Туш до Дня св. Валентина" з'явилася вночі минулої неділі в прибережному місті Магріт на сході Англії.

Очевидно, робота покликана привернути увагу до проблеми насильства в сім'ях. Бенксі часто залишає малопомітні "докази" на своїх роботах, за якими можна з'ясувати авторство, і, як правило, свої графіті він малює вночі.

[ + – ] Демонтаж інсталяції Бенксі

Художник Піт Браун розповів, що робота простояла спочатку до ранку вівторка, 14 лютого, коли співробітники муніципальної служби прибрали холодильник — складову частину інсталяції.

[ + – ] Графіті до Дня святого Валентина

"Під'їхав фургон міської ради, і вони забрали холодильник", — пояснив він.

У раді району Тенет пояснили, що графіті нанесене на стіні приватного домоволодіння, а от холодильна камера — елемент цього мистецького висловлювання — перебувала на громадській території, і її вирішили прибрати з міркувань безпеки.

[ + – ] Графіті Бенксі до Дня святого Валентина Фото: Instagram

"Холодильник зараз перебуває на складі, його повернуть, якщо вирішать, що це безпечно для мешканців. Ми проконсультуємося з власником будівлі й обговоримо, чи можна зберегти зображення для району", — пояснили в райраді.

Художник Піт Браун сказав, що приїхав у курортний Магріт із міста Бат, щоб малювати море, але після того, як несподівано натрапив на мурал Бенксі, витратив свій час на змальовування цієї стіни.

Місцевий житель Лі Гамільтон в інтерв'ю журналістам розповів, що радий появі графіті.

За його словами, вночі в неділю він бачив фургон художника біля стіни, прилегла територія була закрита брезентом, а вже вранці з'явився мурал. Ще він сказав, що йому не вдалося розглянути невловимого автора, але навіть якби він його побачив, усе ж таки не став би розкривати секрет.

Раніше Фокус повідомляв, що графіті Бенксі до Дня св. Валентина, на якому дружина запихає чоловіка в холодильник, викликало жваву полеміку. Відгуки аудиторії були різні.

Нагадаємо, що підозрюваного в крадіжці графіті Бенксі на стіні будинку в Гостомелі судитимуть. Чоловікові загрожує 13-річний термін ув'язнення.