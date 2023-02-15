В Дании нашли самого старого ежа в мире: 16-летний Торвальд умер от укусов собаки (фото)

Предыдущий рекорд по продолжительности жизни принадлежал девятилетней ежихе из Ирландии. Возраст животных устанавливают по числу линий роста на челюстях, примерно как с деревьями — по кольцам на срезе.

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16-летнего европейского ежа по имени Торвальд посчитали самым старым в мире, предыдущий рекорд принадлежал ежихе, которая была на семь лет моложе. Об этом сообщает The Guardian.

Самец-еж жил в датском Силькеборге. По словам доктора Софи Лунд Расмуссен, которая возглавляет исследовательский отдел по сохранению дикой природы (WildCRU) в Оксфордском университете, она была шокирована, когда выяснилось, сколько лет на самом деле этому ежу.

"Я плакала от радости, когда держала в руках особь, прожившую 16 лет. Это очень хорошие новости с точки зрения экологии. В соответствующих условиях ежи могут жить около 16 лет — это удивительно. Все мои коллеги смеялись, так как считали, что я излишне эмоциональна", — объяснила ученый.

В 2014 году в Ирландии нашли девятилетнюю самку ежа, которой принадлежал предыдущий рекорд по продолжительности жизни среди этих животных.

К сожалению, в 2016 году Торвальд умер в датском центре реабилитации диких животных после нападения собаки — распространенная причина гибели.

По словам Расмуссен, собак следует держать на привязи или закрывать по ночам, когда ежи выходят на прогулку.

От полученных укусов в области спины и брюха в организм Торвальда попала инфекция, также пострадал его детородный орган, размеры которого, к слову, впечатлили исследовательницу. По ее словам, прежде она не встречала подобных экземпляров. Во всем остальном Торвальд был здоров — свидетельство того, что эти колючие млекопитающие могут жить и дольше 16 лет.

Погибший еж был одним из 700, которых нашли 400 волонтеров, участвующих в гражданском научном проекте. По данным журнала Animals, местные жители также обнаружили 13-летнюю и 11-летнюю особь.

[ + – ] Фото: Danish Hedgehog Project | Кости ежей

Мертвых животных отправляют исследователям, которые устанавливают возраст по числу линий роста на челюстях, примерно как с установлением возраста деревьев — по кольцам на срезе.

Ученые считают этот проект важным, поскольку популяция ежей во многих европейских странах идет на убыль. Сокращение естественной среды обитания, увеличивающаяся активность сельского хозяйства — одни из главных причин гибели животных, среди прочего, ежи часто попадают под колесами автомобилей.

Средний возраст изученных животных — два года, а треть погибла еще прежде, чем им исполнился год. Исследователи считают, что первые годы жизни для ежей наиболее сложные, но если им удается их пережить, в дальнейшем они могут производить потомство в течение нескольких сезонов.

"Взрослея, они приобретают опыта. Если им удастся выжить в первый год-два, скорее всего, они научатся избегать таких опасностей, как автомобили или хищники", — пояснила исследовательница.

Напомним, что украинские беженцы привезли в Британию более 2000 животных. Среди них есть и экзотические, такие как африканский еж и чилийская белка.

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