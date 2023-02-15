У Данії знайшли найстарішого їжака у світі: 16-річний Торвальд помер від укусів собаки (фото)

Попередній рекорд за тривалістю життя належав дев'ятирічній їжачисі з Ірландії. Вік тварин встановлюють за кількістю ліній росту на щелепах, приблизно як із деревами — по кільцях на зрізі.

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16-річного європейського їжака на ім'я Торвальд вважають найстарішим у світі, попередній рекорд належав їжачисі, яка була на сім років молодшою. Про це повідомляє The Guardian.

Самець-їжак жив у данському Сількеборгу. За словами докторки Софі Лунд Расмуссен, яка очолює дослідницький відділ зі збереження дикої природи (WildCRU) в Оксфордському університеті, вона була шокована, коли з'ясувалося, скільки років насправді цьому їжаку.

"Я плакала від радості, коли тримала в руках особину, яка прожила 16 років. Це дуже хороші новини з погляду екології. У відповідних умовах їжаки можуть жити майже 16 років — це дивно. Усі мої колеги сміялися, бо вважали, що я надто емоційна", — пояснила вчена.

У 2014 році в Ірландії знайшли дев'ятирічну самку їжака, якій належав попередній рекорд тривалості життя серед цих тварин.

На жаль, у 2016 році Торвальд помер у данському центрі реабілітації диких тварин після нападу собаки — найпоширеніша причина загибелі.

За словами Расмуссен, собак варто тримати на прив'язі або закривати на ніч, коли їжаки виходять на прогулянку.

Від отриманих укусів у спину та черево в організм Торвальда потрапила інфекція, також постраждав його дітородний орган, розміри якого, до речі, вразили дослідницю. За її словами, раніше вона не зустрічала подібних екземплярів. У всьому іншому Торвальд був здоровий — свідчення того, що ці колючі ссавці можуть жити довше 16 років.

Загиблий їжак був одним із 700, яких знайшли 400 волонтерів, котрі беруть участь у цивільному науковому проєкті. За даними журналу Animals, місцеві жителі також знайшли 13-річну та 11-річну особину.

[ + – ] Фото: Danish Hedgehog Project | Кістки їжаків

Мертвих тварин відправляють дослідникам, які встановлюють вік за кількістю ліній росту на щелепах, приблизно як із встановленням віку дерев — по кільцях на зрізі.

Учені вважають цей проєкт важливим, оскільки населення їжаків у багатьох європейських країнах іде на спад. Скорочення природного довкілля, активність сільського господарства, що збільшується, — одні з головних причин загибелі тварин, серед іншого, їжаки часто потрапляють під колесами автомобілів.

Середній вік вивчених тварин — два роки, а третина загинула ще перш, ніж їм виповнився рік. Дослідники вважають, що перші роки життя для їжаків найбільш складні, але якщо їм вдається їх пережити, надалі вони можуть виробляти потомство протягом кількох сезонів.

"Дорослі, вони отримують досвід. Якщо їм вдасться вижити в перший рік-два, швидше за все, вони навчаться уникати таких небезпек, як автомобілі або хижаки", — пояснила дослідниця.

Нагадаємо, що українські біженці привезли в Британію понад 2 000 тварин. Серед них є й екзотичні, такі як африканський їжак та чилійська білка.

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