"ТiкТок, сделай свое дело": девушка спасла отца от банкротства при помощи соцсетей (видео)

Американка Дженнифер Ле опубликовала в TikTok 7-секундное видео о своем отце — владельце ресторана в Калифорнии, который оказался на грани банкротства. Грустный ролик растрогал пользователей соцсетей.

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Девушка по имени Дженнифер Ле опубликовала в ТiкTок видео со своим отцом — владельцем ресторана в городе Санта-Роза в Калифорнии, США.

На видео Вонг Ле, владелец ресторана в туристическом районе Санта-Розы, стоит у пустого прилавка, выглядя абсолютно безучастным и ожидающим посетителей.

"ТiкТок, сделай свое дело и помоги поддержать ресторан вьетнамской кухни моих родителей. У них в последнее время не так много клиентов, и им очень тяжело справляться с финансовыми трудностями", — так молодая девушка обратилась к пользователям соцсети.

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Как пишет издание vnexpress, грустный ролик растрогал пользователей социальных сетей.

В течение месяца опубликованное в социальной сети трогательное видео получило большой отклик среди пользователей и помогло спасти семейный бизнес, набрав около 1,3 миллиона просмотров. Ролик получил более 143 тысяч лайков и около 3,6 тысячи комментариев.

После публикации видео ситуация в ресторане резко изменилась: родители Дженнифер начали работать по 12 часов в день, однако увеличившийся спрос привел к новым трудностям — ингредиенты часто заканчивались.

Семейный ресторан был открыт в 2003 году и хорошо процветал до начала пандемии коронавируса. Однако за последние два года бизнес столкнулся с серьезными трудностями. Как сообщает журнал Fortune, 7-секундное видео, опубликованное в социальных сетях, кардинально изменило жизнь семьи.

"Мой отец так сильно счастлив и так благодарен", — написала Дженнифер комментарий к видео.

Другая трогательная история произошла также в США. Молодой стюардессе пpишлocь paбoтaть нa Poждecтвo. Ее oтeц купил билeты нa вce шесть peйcoв дoчepи, чтобы быть рядом.