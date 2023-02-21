"ТiкТок, зроби свою справу": дівчина врятувала батька від банкрутства за допомогою соцмереж (відео)

Американка Дженніфер Ле опублікувала в TikTok 7-секундне відео про свого батька — власника ресторану в Каліфорнії, який опинився на межі банкрутства. Сумний ролик зворушив користувачів соцмереж.

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Дівчина на ім'я Дженніфер Ле опублікувала в ТiкTок відео зі своїм батьком — власником ресторану в місті Санта-Роза у Каліфорнії, що в США.

На відео Вонг Ле, власник ресторану в туристичному районі Санта-Рози, стоїть біля порожнього прилавка, має абсолютно байдужий вигляд і чекає відвідувачів.

"ТiкТок, зроби свою справу й допоможи підтримати ресторан в'єтнамської кухні моїх батьків. У них останнім часом не так багато клієнтів, і їм дуже важко впоратися з фінансовими труднощами", — так молода дівчина звернулася до користувачів соцмережі.

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Як пише видання vnexpress, сумний ролик зворушив користувачів соціальних мереж.

Протягом місяця опубліковане в соціальній мережі зворушливе відео отримало великий відгук серед користувачів і допомогло врятувати сімейний бізнес, набравши близько 1,3 мільйона переглядів. Ролик отримав понад 143 тисячі лайків і близько 3,6 тисячі коментарів.

Після публікації відео ситуація в ресторані різко змінилася: батьки Дженніфер почали працювати по 12 годин на день, проте попит, що збільшився, призвів до нових труднощів — інгредієнти часто закінчувалися.

Сімейний ресторан було відкрито у 2003 році й добре процвітав до початку пандемії коронавірусу. Проте за останні два роки бізнес зіштовхнувся із серйозними труднощами. Як повідомляє журнал Fortune, 7-секундне відео, опубліковане в соціальних мережах, кардинально змінило життя сім'ї.

"Мій батько такий щасливий і такий вдячний", — написала Дженніфер коментар до відео.

Інша зворушлива історія відбулася також у США. Молодій стюардесі довелося працювати на Різдво. Її батько купив квитки на всі шість рейків дочки, щоб бути поруч.