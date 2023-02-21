Ловили 6 часов: в Пакистане сбежавший леопард ранил шесть человек (фото)

По неподтвержденным данным, один человек погиб во время нападения дикой кошки, которая вырвалась из клетки и перелезла через забор в Исламабаде. Содержание в неволе диких животных считается незаконным, согласно местному законодательству.

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Леопард, которого прежде держали в качестве домашнего животного в Исламабаде, шесть часов терроризировал местных жителей, после чего дикую кошку все же усыпили и отвезли в зоопарк. Об этом сообщает The Mirror.

По меньшей мере пять жителей пакистанской столицы пострадали, еще один погиб, но это неподтвержденная информация.

Сообщается, что животное перепрыгнуло через стену и нанесло повреждения зоозащитникам, которые пытались его поймать. Этот случай произошел в престижном местном районе DHA Phase II.

На опубликованных снимках видно, как леопард нападает на пешехода на улице, а затем взбирается на стены близлежащего дома.

[ + – ] Леопард перелез через забор и убежал

Сотрудник организации по охране дикой природы стреляет в леопарда, на других кадрах хищник вызывает панику на улицах.

[ + – ] Нападение дикого животного

Впоследствии леопарда все же удалось усыпить транквилизатором и отвезли в центр спасения животных в зоопарке Исламабада.

[ + – ] Нападение леопарда на человека

По сообщениям полицейского участка в районе Саала, подозреваемого, чье имя не называется, привлекли к ответственности по обвинениям в покушении на убийство и небрежном обращении с животными.

Согласно местным законам, содержание диких животных в частных домах считается незаконным.

Напомним, что появились подробности нападения петуха-убийцы в Ирландии. Потеря крови вызвала сердечный приступ у пострадавшего. Дочь погибшего сказала, что на первый взгляд это была милая птица, не опасная для детей.

Ранее Фокус сообщал, что в США выловили "золотую" рыбу с редкой мутацией, что делает ее легкой добычей хищников.