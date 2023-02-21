Ловили 6 годин: у Пакистані леопард, який утік, поранив шість осіб (фото)

За непідтвердженими даними, одна людина загинула під час нападу дикої кішки, яка вирвалася з клітки та перелізла через паркан в Ісламабаді. Утримання у неволі диких тварин вважається незаконним, згідно з місцевим законодавством.

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Леопард, якого раніше тримали як домашню тварину в Ісламабаді, шість годин тероризував місцевих жителів, після чого дику кішку все ж таки приспали і відвезли до зоопарку. Про це повідомляє The Mirror.

Щонайменше п'ять мешканців пакистанської столиці постраждали, ще один загинув, але це непідтверджена інформація.

Повідомляється, що тварина перестрибнула через стіну та завдала пошкоджень зоозахисникам, які намагалися її зловити. Цей випадок стався у престижному місцевому районі DHA Phase II.

На опублікованих знімках видно, як леопард нападає на пішохода на вулиці, а потім підіймається на стіни прилеглого будинку.

[ + – ] Леопард переліз через паркан і втік

Співробітник організації з охорони дикої природи стріляє у леопарда, на інших кадрах хижак викликає паніку на вулицях.

[ + – ] Напад дикої тварини

Згодом леопарда все ж таки вдалося приспати транквілізатором і відвезти до центру порятунку тварин у зоопарку Ісламабада.

[ + – ] Напад леопарда на людину

За повідомленнями поліцейського відділку в районі Саала, підозрюваного, чиє ім'я не називається, притягнули до відповідальності за звинуваченнями в замаху на вбивство та недбале поводження з тваринами.

Згідно з місцевими законами, утримання диких тварин у приватних будинках вважається незаконним.

Нагадаємо, що з'явилися подробиці нападу півня-вбивці в Ірландії. Втрата крові викликала серцевий напад у постраждалого. Дочка загиблого сказала, що на перший погляд це був милий птах, не небезпечний для дітей.

Раніше Фокус повідомляв, що в США виловили "золоту" рибу з рідкісною мутацією, що робить її легкою здобиччю для хижаків.